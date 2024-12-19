ABD'de insanda ciddi kuş gribi vakası! Acil durum ilan edildi

19 Aralık 2024 17:20 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:28

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişide kuş gribi tespit edildi. Kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişinin ABD'de insanlarda görülen ilk ciddi vaka olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu. Kaliforniya'da ise salgın riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD​'nin Louisiana​ eyaletinde yaşayan 65 yaş üzerindeki bir kişinin kuş gribine yakalandığı tespit edildi. Kronik sağlık sorunları da bulunan kişinin ciddi bir solunum güçlüğü yaşadığı açıklandı. Yaşlı kişinin evinin arkasında bulunan kümse hayvanlarından hastalığı kaptığı anlaşıldı.

İncelemelerde virüsün ABD ve Kanada’da daha önce de insanlara bulaşan “D1.1” tipine rastlandığı aktarıldı. Bu vaka, ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi​ vakası olarak kayıtlara geçti.

61 KİŞİ KUŞ GRİBİNİ HAFİF ATLATMIŞTI

CDC, kuş gribinin Nisan ayından bu yana çoğu hayvan çiftliklerinde çalışan işçiler olmak üzere 61 insana bulaştığını tespit etmişti. Ancak, vakaların hafif seyrettiği açıklanmıştı.

Kuş gribi salgını, ABD’nin Kaliforniya eyaleti yönetimini de alarma geçirdi. 12 Aralık'ta Kaliforniya'nın güneyindeki 4 büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan kuş gribi testlerinin pozitif çıktığını duyuran Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sağlık riski nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Durumun "bölgesel kontrolden eyalet çapında izleme ve müdahaleye geçmeyi gerektirdiğini" kaydeden Newsom, acil durum ilanının vakalara müdahale konusunda esneklik sağlayarak Kaliforniya'nın salgını atlatmasını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.