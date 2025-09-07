Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ABD kuş gribiyle sarsıldı, Türkiye fırsata çevirdi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde 46 ülkeye yaptığı yumurta ihracatından 238 milyon dolar gelir elde etti. En fazla yumurta ihraç ettiği ülkeler arasında Irak 66 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Rusya, 17 milyon dolarla ABD, 16 milyon dolarla Kazakistan, 15 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 14 milyon dolarla İtalya izledi.

ABD kuş gribiyle sarsıldı, Türkiye fırsata çevirdi
'de geçen yılın sonlarında başlayan salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle çok sayıda kümes hayvanının itlaf edilmesi ve üretimin sekteye uğramasıyla ABD, yumurta tedariki için 'ye yöneldi. Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde 46 ülkeye yaptığı yumurta ihracatından 238 milyon dolar gelir elde etti.

ABD kuş gribiyle sarsıldı, Türkiye fırsata çevirdi

En fazla yumurta ihraç ettiği ülkeler arasında Irak 66 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Rusya, 17 milyon dolarla ABD, 16 milyon dolarla Kazakistan, 15 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 14 milyon dolarla İtalya izledi.

Geçen yıl ocak-ağustos döneminde ABD'ye yaptıkları 3 milyon 508 bin dolarlık ihracatı bu dönemde 17 milyon 749 bin dolara ulaştıran Türk yumurta üreticileri, İtalya'ya yaptıkları 3 milyon 89 bin dolarlık ihracatı ise 14 milyon 52 bin dolara yükseltti. Böylelikle yılın 8 ayında ABD'ye ihracat, yüzde 406 arttı.

ABD kuş gribiyle sarsıldı, Türkiye fırsata çevirdi

2,6 MİLYON TON PİLİÇ ETİ VE 23 MİLYAR YUMURTA ÜRETİLDİ

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı ve yumurta ihracatçısı Bedri Girit, AA muhabirine, üreticiler olarak yıllık 2,6 milyon ton piliç eti ve 23 milyar yumurta ürettiklerini ifade etti.

ABD ve Brezilya'da ciddi kuş gribi vakalarının yaşandığını ifade eden Girit, şunları söyledi: "Ülkeler, hava şartlarına bağlı kuş gribi vakalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir dalga hareketi gibi soğuğa giden yerde bir müddet sonra arkasında göçmen kuşlar ve diğer etmenlerle kuş gribi vakası yaşıyor. Dolayısıyla bir ülkede kuş gribi olabiliyor ama ötekisinde olmuyor. Biz de böyle bir dalgadan faydalanmış olduk. Amerika, Brezilya'da çok ciddi kuş gribi vakaları oldu. Avrupa ülkelerinde bir ara 11 ülkede eşzamanlı kuş gribi vardı. Bu dönemde ihracatın ABD'ye 4 kat, Avrupa Birliği'ne ise 3 kata yakın artmasının nedeni budur." Girit, ülke bazında ihracatta ciddi rakamlara ulaştıklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

ABD kuş gribiyle sarsıldı, Türkiye fırsata çevirdi

'AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN SOKAKLARINDAYIZ'

Türkiye ve sanayiciler için ihracatın önemli olduğuna dikkati çeken Girit, şunları kaydetti:

"Kuş gribi krizinin bize farklı bir faydası da oldu. Daha önce çalışmadığımız ülkeler veya farklı kanaati olan insanlar, Türk yumurtasıyla tanıştıklarında, yumurtanın kalitesini fark etti. Gerçekten ülke sayısı artıyor, başka ülkeler ihracata başladık. Yani ilk başladığımızda yumurta ve piliç etini bir ülkeye gönderiyorduk, İtalya'yla başladık. Daha sonra Yunanistan, İspanya ve başka ülkeler devreye girdi. Biz artık Avrupa Birliği ülkelerinin sokaklarında da varız."

