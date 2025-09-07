Ortahisar, Forbes’un 'Dünyanın en güzel 50 köyü' listesine girdi

Kapadokya’nın uluslararası alandaki bu başarıya ulaşmasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonuyla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürüttüğü etkili tanıtım faaliyetleri büyük rol oynadı. Doğal ve kültürel zenginliklerin korunmasıyla birlikte dünya çapında tanıtılmasına odaklanan bu çalışmalar, bölgenin uluslararası prestijini artırıyor.

Kapadokya, National Geographic ve The Guardian gibi dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarının ardından Forbes dergisinin de ilgisini çekti. Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran Forbes listesinde; Ortahisar, Kapadokya’nın olağanüstü doğal ve kültürel dokusuyla 40. sırada yer aldı.

Forbes, Ortahisar’ı şu ifadelerle tanımladı: “Kayısı ve kül rengi çizgilerle kaplı bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından bir anıt gibi yükselir. Antik kalesi, mağaralar, güvercinlikler ve labirent gibi tünellerle oyulmuştur. Taş sokaklar, kayısı tezgâhlarının ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin önünden kıvrılarak geçer. Burada yerel halk, lale biçimli bardaklarda hikâyelerini paylaşır. Bu arada, gün doğumunda balonlar, güneşten ağarmış tüflerin üzerine gölgeler düşürerek sessizce Hallaçdere Vadisi’nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde süzülür. Nakışlı yeleklerin ve bakır eşyaların kaybolan ritimleri anlattığı Ortahisar’ın Etnografya Müzesi’ni ziyaret edin.”

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bu gurur verici gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ortahisar’ın Forbes’un ‘Dünyanın En Güzel 50 Köyü’ listesine girmesi, sadece Kapadokya için değil; Türkiye için de büyük bir onurdur. Doğal ve tarihi zenginlikleri bir arada barındıran Ortahisar’ın listeye girmesi, Kapadokya’nın dünya mirası olarak tanınırlığını güçlendirmiştir. Uluslararası arenada böyle bir tanınırlık kazanması, sürdürülebilir turizm çalışmalarımızın ve kültürel mirasın canlı kalmasına verdiğimiz önemin de temsili niteliğindedir. Koruma ve tanıtım dengemizi bozmadan, yerel halkımızı ve ziyaretçilerimizi bilinçlendirerek bu değerleri geleceğe aktarmaya devam edeceğiz.”

Aslanbay ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasının Bakan Ersoy’un vizyoner yaklaşımının bir sonucu olduğunu, bölgede turizm adına çok önemli ve olumlu gelişmelerin yaşanmasında belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası tanıtım faaliyetlerinin de bu başarıya önemli katkı sağladığını ifade etti.