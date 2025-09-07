Menü Kapat
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gram altın için 5.000 TL kapısı açıldı: İslam Memiş kazanmanın yolunu açıkladı

Güncel altın fiyatları tarihi zirvesini gördü, gümüş, son yıllarda yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da ve kripto para piyasasında da hareketli günler yaşanıyor. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için en çok kazandıracak araçları sıraladı ve önümüzdeki hafta için kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcının önümüzdeki haftada teknik olarak hangi bant aralıklarını takip etmesi gerektiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BIST 100 Endeksi 10.729 puandan haftayı kapattı. yüzde 1 yükselişle tamamladı. Memiş, 10.650 seviyesine kadar gerileyince yüzde 50 alım için sinyal verdim. yüzde 50 alımı yaptık, kalan yüzde 50 için beklemede olduğunu ifade etti. Memiş'in Borsa İstanbul için yıl sonu hedefi ise 11.800 – 12.000 puan.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DOLAR YATIRIMCISI NE YAPACAK?

kurunun haftayı 41,24 TL’den kapattığını ifade eden Memiş, dolarda hedefin 45 TL olduğunu ve 42–43 arası dalgalanmaları önemsemediğini belirtti. Memiş, dolar yatırımcısının uzun vadeli düşünmesinin sağlıklı olacağını hatırlattı.

ALTIN HANGİ RAKAMI GÖRECEK?

Memiş, ons bazında fiyatının 3.587 dolar, gram altın fiyatının ise 4.800 TL olduğunu söyleyerek Ocak’ta altının gramının 2.623 dolardan başladığını ve 8 ayda 977 dolar kazandırdığını belirtti.

GRAM ALTIN İÇİN 5000 TL KAPISI AÇILDI

Gram altın yatırımı yapan yatırımcılar için de kritik açıklamalarda bulunan Memiş, gram altın için kritik seviyelerin 4.500 – 4.650 – 4.800 – 5.000 TL olduğunu ve artık 5.000 TL kapısının açıldığını vurguladı.

KASIM AYI VURGUSU

Memiş, yatırımcıyı Kasım ayına kadar malda beklemeye devam etmesi gerektiği yönünde uyardı. Aynı zamanda "Satış beklentim Kasım’da, ama hangi seviyeden başlayacağını göreceğiz." dedi.

YILIN ŞAMPİYONU: GÜMÜŞ

Ons gümüş 28,89 dolardan 41,41 dolara çıktığını ifade eden Memiş, gram gümüşün 32,81 TL’den 55 TL’ye yükseldiğini belirtti. Gümüşte 55 TL hedefinin zaten cepte olduğunu bundan sonrasının yatırımcı için bonus kazanç olduğunu belirten Memiş, brent petrolün de 65,45 dolara gerilediğini bu fiyatlardan %50 alım yapılabileceğini söyledi.

BITCOIN FİYATLARI NE OLACAK?

Kripto para piyasasının amiral gemisi için beklentisinden bahseden Memiş, "122.000 dolardan 107.000 dolara geriledi. 107–108 bin aralığından alım yapanlar şimdi bekliyor. Hedef: 127.500 dolar. Sabreden kazanacak. Altcoinlerde de kötümser değilim." dedi.

GERÇEK PARA ALTIN VE GÜMÜŞ

Uzun vadeli hedefini özetleyen Memiş, "Biz uzun vadeli yatırımcıyız. Gerçek paramız altın ve gümüştür. 2030 yılına hazırlık yapıyoruz. Doların rezerv para niteliği zayıflıyor, Çin yuanı ve Rus rublesi güçleniyor. Farkındalıklarımız şimdiden gerçekleşiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

