27°
Ekonomi
Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yakın dönemde faiz indirimli kredilere ilişkin esnaf ve sanatkârların borç yüklerini hafifletmek ve kredi kullanım şartlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı
07.09.2025
saat ikonu 09:27
07.09.2025
saat ikonu 09:27

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ve Sanatkârlar ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullanılan kredilerin tamamına yakınının geri ödemelerinin sağlıklı şekilde tamamlandığını, bu konuda kendilerine intikal eden bir problem bulunmadığını ifade etti. Yakın dönemde faiz indirimli kredilere ilişkin esnaf ve sanatkârların borç yüklerini hafifletmek ve kredi kullanım şartlarını kolaylaştırmak adına önemli kolaylıkların hayata geçirildiğini hatırlatan Bolat, bu kapsamda işletme kredilerinin üst limitleri 1 milyon TL’ye, yatırım kredilerinin üst limitlerinin ise 2,5 milyon TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı

Bolat ayrıca kredilerin yıllık faiz oranının yüzde 25’e indirildiğini, azami 5 yaşına kadar ikinci el araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarının yatırım kredisi kapsamına alındığını, esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlangıç süresinden itibaren geçmesi gereken altı aylık sürenin üç aya düşürüldüğünü kaydetti.

Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı

FAİZ %25’E DÜŞTÜ, VADE 48 AYA UZADI

ESKKK vasıtasıyla verilen kredilerin daha önce üç ay olan azami taksit ödeme vadesinin isteğe bağlı olarak altı aya kadar uzatıldığını hatırlatan Bolat, “Kredilerin geri ödeme vadesinde de bir düzenleme yapılarak 36 ay olan toplam kredi geri ödeme süresi genişletilmiş ve 48 aya yükseltilmiştir” dedi.

Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı

KREDİLERDE YAPILAN KESİNTİLER AZALTILDI

Öte yandan, esnaf ve sanatkârların ve kefillerinin mevcut borçlarını hafifletmeye yönelik olarak muhtelif zamanlarda taksit erteleme ve borç yapılandırma uygulandığını, ayrıca krediler üzerinden yapılan kesintilerin de yıllar itibarıyla azaltıldığını ifade eden Bolat şöyle konuştu:

Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı

ESKKK aracılığıyla ya da Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli ve esnek geri ödeme koşullarını haiz hazine sübvansiyonlu krediler; hâlihazırda esnaf ve sanatkârlarca işletmelerini sürdürmek, geliştirmek ve istihdam oluşturmak amacıyla yararlanılan birincil finansman kaynağı olup, Türkiye genelinde temmuz ayı sonu itibarıyla 2025 yılı süresince 148.429 adet kullandırım kapsamında 93,8 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. 2002 yılından bu yana ise bu kapsamdaki kullandırım 657,7 milyar TL’yi bulmuştur. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruşlarla iş birliği içerisinde kredilere ilişkin iyileştirici düzenlemelere önümüzdeki dönemlerde de devam edilecektir. Bununla birlikte, esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik yeni destek mekanizmaları oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı

1 MİLYON 406 BİN TESCİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Esnaf ve Bilgi Sistemi (ESBİS) kayıtlarına göre son beş yılda (1 Ocak 2021-31 Temmuz 2025) 552 bin 303 terkin işlemine karşılık 1 milyon 406 bin tescil işlemi gerçekleştirildiğini belirten Bolat, “Aradaki olumlu fark 854.558 olmuştur. Bununla birlikte, terkin işlemleri, yalnızca ekonomik zorluk kaynaklı olarak değil ticari hayatın doğal akışı içerisinde; esnaf ve sanatkârların meslek değiştirmesi, tacir sınıfına geçmesi, emekli olması, vefat etmesi ya da işini kapatarak farklı sektörlere yönelmesi gibi çok çeşitli nedenlerle de gerçekleşebilmektedir” görüşünü dile getirdi.

TGRT Haber
