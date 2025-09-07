Menü Kapat
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kritik veriyi açıkladı. Nakit sıkıntısı olan ve yaz tatilini yurt dışında geçirenler kredi kartına yüklendi. Açıklanan verilere göre Temmuz 2025’te yurtdışında kartlarla yapılan harcamalar 63,2 milyar TL’ye ulaştı.

Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!
Gıda, kira ve ulaşım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yurt içi tatilleri pahalı bulan vatandaşlar, tatil rotasını yurtdışına kaydırdı. Ancak burada da harcamalarını kredi kartıyla yapmak zorunda kaldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Temmuz 2025’te yurtdışında kartlarla yapılan harcamalar 63,2 milyar TL’ye ulaştı.

Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 37,8 milyar TL’lik harcamanın yüzde 67 üzerinde gerçekleşti. İşlem sayısında da artış görüldü; 2024 Temmuz’da 34,6 milyon olan işlem adedi, bu yıl 44,3 milyona yükseldi. Yurt dışı nakit çekimlerinde de artış yaşandı; geçen yıl 225 milyon TL olan tutar, bu yıl 372 milyon TL’ye ulaştı.

Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!

TEMMUZDA RAKAM 63.2 MİLYARA ÇIKTI

Artış sadece temmuzla sınırlı kalmadı. Mayıs ayında 56 milyar TL, haziranda 57.8 milyar TL harcama yapılırken, temmuzda rakam 63.2 milyara çıktı. Yani yaz ayları boyunca her ay yeni bir zirve görüldü. Sadece yaz ayları değil, yılın ilk yedi ayı da rekorlarla geçti. 2024’ün ilk yedi ayında 220.4 milyar TL olan yurt dışı kart harcaması, 2025’in aynı döneminde 364.9 milyar TL’ye çıktı. İşlem adedi de bir yılda 212 milyondan 277 milyona yükseldi.

Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!

YURT DIŞI HARCAMALARI 5 KAT ARTTI

Geçmiş yılların rakamları da yurtdışı harcamalarındaki patlamayı net şekilde ortaya koydu. 2021 Temmuz’da 2.7 milyar TL olan harcama, 2022’de 7 milyar TL’ye, 2025’te ise 63.2 milyar TL’ye ulaştı.

Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!

Böylece yurt dışı harcaması iki yılda yaklaşık beş kat, dört yılda ise dokuz kat artarken, Türk Lirası’nın değer kaybı aynı tatilin ve aynı alışverişin bedelini katlanarak büyüttü. Veriler, vatandaşın yurt dışında kartla nefes almaya çalışsa da yurda geri döndüğünde kapısına dayanan borç yükünün daha da ağırlaştığını gözler önüne serdi.

Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!

TEMMUZDA İSE 142.4 MİLYAR TL’YE ÇIKARAK YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Kartlı harcamalarda benzin ve akaryakıt istasyonlarındaki harcama oranları da ciddi yükseliş gösterdi. BKM verilerine ocak ayında 96.9 milyar TL olan kartlı ödeme, haziranda 124.4 milyar TL’ye, temmuzda ise 142.4 milyar TL’ye çıkarak yılın zirvesini gördü.

Kart harcamaları yılın zirvesini gördü: 142 milyar lira harcandı!

2024 Temmuz ayında akaryakıt istasyonunda yapılan harcama 100.9 milyar TL iken, 2025’in aynı ayında bu tutar yüzde 41 artışla 142.4 milyar TL’ye yükseldi. İlk yedi ayın toplamında ise akaryakıta yapılan ödemeler 763.1 milyar TL’ye ulaştı.

