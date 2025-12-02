Sakaryaspor Gençlerbirliği maç sonucu kaç kaç? ZTK’da 5 gol birden attı

Kategoriler
Trendyol 1. Lig’de son dört maçında yalnızca iki puan elde edebilen Sakaryaspor, moral bulmak için rotasını Türkiye Kupası’na çevirmişti.
Yeşil-siyahlılar, 4. tur maçında Sakarya Atatürk Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile yüzleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Sakaryaspor, ağırladığı Gençlerbirliği’ne 5-0 yenildi ve kupaya elendi.
Başkent temsilcisi, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde sezonun en farklı galibiyetini aldı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Muş Spor Kulübü - Konyaspor: 1-4
Keçiörengücü - Kayserispor: 2-0
Çaykur Rizespor - Pendikspor: 6-1
Sakaryaspor - Gençlerbirliği: 0-5