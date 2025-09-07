Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
 | Suat Vilgen

Altın fiyatları tarihi zirvede! İşte, 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran başlayan altın fiyatları tarihi seviyelerde seyrine devam ediyor. Son kapanışı 4706 TL'den yapan gram altın yeni günün ilk saatlerinde 4.789 TL'den işlem görüyor. İşte 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında sert geri çekilme öne çıktı. Özellikle Fed’in 16-17 Eylül'de yapacağı açıklamada faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, ticaret belirsizlikleri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkisini göstermeye devam ederken, güvenli liman arayışı kısa süreli soluklandı. Yeni haftaya tarihi seviyelerle başlayan altın, pazar gününe değer kaybıyla giriş yaptı.

Altın fiyatları tarihi zirvede! İşte, 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.447 doları gören ons altın, Salı günü 3.534 dolar seviyesinden kapanmıştı. Dün ise 3559 doları görmüştü. 7 Eylül 2025 Pazar sabahı itibarıyla 3.529 dolar seviyesine küçük bir gerileme gösterdi. ise serbest piyasada 4.672 TL seviyesinde. Peki altın piyasasında son durum ne? İşte 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları:

Altın fiyatları tarihi zirvede! İşte, 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

G

7 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.789,97 TL

Satış: 4.793,21 TL

Altın fiyatları tarihi zirvede! İşte, 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

7 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.788,00 TL

Satış: 7.854,00 TL

Altın fiyatları tarihi zirvede! İşte, 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

7 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.576,00 TL

Satış: 15.709,00 TL

Altın fiyatları tarihi zirvede! İşte, 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

7 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.057,00 TL

Satış: 31.273,00 TL

Altın fiyatları tarihi zirvede! İşte, 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

7 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.587,06 dolar

Satış: 3.587,58 dolar

#gram altın
#çeyrek altın
#yarım altın
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
TGRT Haber
