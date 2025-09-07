Altın fiyatları tarihi zirvede! İşte, 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında sert geri çekilme öne çıktı. Özellikle Fed’in 16-17 Eylül'de yapacağı açıklamada faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, ticaret belirsizlikleri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkisini göstermeye devam ederken, güvenli liman arayışı kısa süreli soluklandı. Yeni haftaya tarihi seviyelerle başlayan altın, pazar gününe değer kaybıyla giriş yaptı.

ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.447 doları gören ons altın, Salı günü 3.534 dolar seviyesinden kapanmıştı. Dün ise 3559 doları görmüştü. 7 Eylül 2025 Pazar sabahı itibarıyla 3.529 dolar seviyesine küçük bir gerileme gösterdi. Gram altın ise serbest piyasada 4.672 TL seviyesinde. Peki altın piyasasında son durum ne? İşte 7 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları:

7 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.789,97 TL

Satış: 4.793,21 TL

7 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.788,00 TL

Satış: 7.854,00 TL

7 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.576,00 TL

Satış: 15.709,00 TL

7 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.057,00 TL

Satış: 31.273,00 TL

7 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.587,06 dolar

Satış: 3.587,58 dolar