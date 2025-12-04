Menü Kapat
Arama Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Maaş zamları tartışılırken Cem Küçük ekonomiyi Erbakan örneğiyle özetleyip muhtarlıkların kaldırılmasını istedi: Babam 2 kurban keserdi

Yıl sonu yaklaşırken memur, işçi ve emekli aylıklarının ne kadar zam göreceği merak ediliyor. TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, yapılacak zammın bütün kesimlerin yararına olması gerektiğini belirterek büyükşehirlerdeki muhtarlıkların da kaldırılması çağrısında bulundu. Küçük, ayrıca Erbakan'ın başbakanlığı döneminde babasının 2 kurban kestiği bilgisini paylaştı.

Son günlerine girilen 2025'te ekonomideki durumun yeni yıla nasıl bir yansıma göstereceği tartışılıyor. TÜİK, kasım ayında enflasyonunun yüzde 0,87, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,07 arttığını açıkladı.

Milyonları ilgilendiren zammını belirleyecek toplantıda ilk görüşmenin 12 Aralık'ta yapılacağı duyurulurken kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam yapılması da bir başka tartışmanın konusu oldu.

Maaş zamları tartışılırken Cem Küçük ekonomiyi Erbakan örneğiyle özetleyip muhtarlıkların kaldırılmasını istedi: Babam 2 kurban keserdi

İşçilerin, memurların ve emeklilerin maaşlarında 2026 itibariyle görülecek zam oranı tam olarak netleşmemişken konuyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te önemli değerlendirmeler yapıldı.

Maaş zamları tartışılırken Cem Küçük ekonomiyi Erbakan örneğiyle özetleyip muhtarlıkların kaldırılmasını istedi: Babam 2 kurban keserdi

"TÜM İŞÇİLERİ, MEMURLARI, EMEKLİLERİ RAHATLATACAK ZAM YAP"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, konusunda tüm kesimlerde bir ferahlama sağlanması gerektiğini belirterek Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu 1997 yılında babasının 2 kurban kestiğini söyledi. Küçük, şu ifadeleri kullanarak ekonomiyle ilgili bir tablo ortaya koymaya çalıştı:

"1997'de ben üniversitede okuyordum. Babam, aldığı zam oranıyla 2 kurban kesiyordu. Maaşıyla değil ha. Rahmetli Erbakan döneminde bir zam aldı. 2 kurbana ortak girebiliyordu. Yapacaksan bütün işçileri, memurları, emeklileri rahatlatacak zam yap."

Maaş zamları tartışılırken Cem Küçük ekonomiyi Erbakan örneğiyle özetleyip muhtarlıkların kaldırılmasını istedi: Babam 2 kurban keserdi

"BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ MUHTARLIKLARI KALDIRIN"

Küçük, konuşmasının devamında muhtarlıklarla ilgili önemli bir çağrıda bulunarak büyükşehirlerdeki muhtarlıkların kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Bizde dijitalleştiğimiz çağda bu kadar memur olması inanılır gibi değil." diyen Küçük "Mesela muhtarlıkları büyükşehirlerde kaldırın ya. Anadolu'da lazım, yaşlılar var, köyler var, tamam." dedi.

"MEMUR SAYISINI AZALTIN"

Küçük, sözlerinin devamında memurlarla ilgili de dikkat çekici ifadeler kullanarak şunları söyledi: "Memur sayısını gereksiz olan yerlerde azaltın. Öğretmen, doktor, onları demiyorum. Dijitalleşen çağda memur sayısı artar mı ya? Geri gitmesi lazım ama artıyor, bu da bir tuhaf."

ETİKETLER
#Ekonomi
#asgari ücret
#enflasyon
#maaş zammı
#Muhtarlıklar
#Memur Sayısı
#Ekonomi
