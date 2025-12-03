Polonya'da tramvaylar birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde bir tramvay kazası yaşandı. Bienczycka adlı sokakta meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı.

35 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı.