TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Zam uçurumu tartışması: Şamil Tayyar'dan memur ve işçi ayrımına eleştiri

Kamuda görev yapan bazı yöneticilere 30 bin TL'ye varan zam yapılması kamuoyunda tartışmalara yol açarken Medya Kritik programında işçi emeklisi ve memur emeklisi arasındaki maaş zammı farkı da masaya yatırıldı. Gazeteci - yazar Şamil Tayyar bu iki kesim arasındaki farkı eleştirerek bunun toplumsal barışa zarar getirebileceği vurgulandı.

Banu Iriç
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
03.12.2025
22:09
|
03.12.2025
03.12.2025
22:18

TGRT Haber'de yayımlanan programında üst düzey memurlara 30 bin lira ek ödeme verilmesi konusu ele alındı. Gazeteci Yazar Şamil Tayyar "Bir imzayla milyar dolarları yönetenler geçim kaygısı duymamalı." sözleriyle seyyanen zammın gerekliliğini savundu.

Zam uçurumu tartışması: Şamil Tayyar'dan memur ve işçi ayrımına eleştiri

"NİYE İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIKLARINA ZAM ORANI DÜŞÜK, MEMURLARINKİ YÜKSEK?"


Memurlarının gerçekleşen üzerinden zam aldığını işçi emeklilerinin ise beklenti enflasyonuna göre zam aldığını söyleyen Tayyar bunun duygusunu zedeleyeceğini savundu. Tayyar sorunu şu sözlerle dile getirdi: "Eşimle oturduğumda benim memur olduğumu varsay, eşim de işçi emeklisi. Eşim de soruyor bana siz niye fazla alıyorsunuz. Zam oranı niye fark ediyor? Devletin bu meseleyi çözmesi lazım. Niye işçilerin emekli aylıklarına uygulanan zam oranı düşük de memurun yüksek? Bu olmaz hakikaten olmaz. Adalet duygusunu zedeleyen ve iç barışa halel getiren işler var."

Zam uçurumu tartışması: Şamil Tayyar'dan memur ve işçi ayrımına eleştiri

REFORM ÇAĞRISI

Tayyar AK Parti'nin hükümete geldiği ilk 5-10 yılda hazırlanan kanuna atıfta bulunarak son dönemde ciddi kapsamlı bir kanun çıkarılmadığını bu konuda ciddi bir gerektiğini söyledi.

Zam uçurumu tartışması: Şamil Tayyar'dan memur ve işçi ayrımına eleştiri
