Zam uçurumu tartışması: Şamil Tayyar'dan memur ve işçi ayrımına eleştiri

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında üst düzey memurlara 30 bin lira ek ödeme verilmesi konusu ele alındı. Gazeteci Yazar Şamil Tayyar "Bir imzayla milyar dolarları yönetenler geçim kaygısı duymamalı." sözleriyle seyyanen zammın gerekliliğini savundu.

"NİYE İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIKLARINA ZAM ORANI DÜŞÜK, MEMURLARINKİ YÜKSEK?"



Memurlarının gerçekleşen enflasyon üzerinden zam aldığını işçi emeklilerinin ise beklenti enflasyonuna göre zam aldığını söyleyen Tayyar bunun adalet duygusunu zedeleyeceğini savundu. Tayyar sorunu şu sözlerle dile getirdi: "Eşimle oturduğumda benim memur olduğumu varsay, eşim de işçi emeklisi. Eşim de soruyor bana siz niye fazla alıyorsunuz. Zam oranı niye fark ediyor? Devletin bu meseleyi çözmesi lazım. Niye işçilerin emekli aylıklarına uygulanan zam oranı düşük de memurun yüksek? Bu olmaz hakikaten olmaz. Adalet duygusunu zedeleyen ve iç barışa halel getiren işler var."

REFORM ÇAĞRISI



Tayyar AK Parti'nin hükümete geldiği ilk 5-10 yılda hazırlanan kanuna atıfta bulunarak son dönemde ciddi kapsamlı bir kanun çıkarılmadığını bu konuda ciddi bir reform gerektiğini söyledi.

