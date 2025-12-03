Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
 Selahattin Demirel

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i devirip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Çimsa ÇBK Mersin'i 104-77 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Sarı lacivertliler böylece kupada 14. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i devirip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası sahibi Çimsa ÇBK Mersin arasındaki maçta, Ankara Salonu'nun tribünleri tamamen doldu. Mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i devirip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

İLK ÇEYREĞİ ÇBK MERSİN ÖNDE GÖTÜRDÜ

Fenerbahçe'den McBride'ın basketlerine engel olamadığı ilk 4 dakikada 14-7 geriye düşen ÇBK Mersin, takımların toplam 9 üç sayılık basket bulduğu ilk çeyreği, Vanloo'nun etkili oyunu sayesinde 25-22 üstünlükle bitirdi.

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i devirip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

Oyunun temposunu arttırmaya çalışan Mersin ekibi, kenardan oyuna giren Esra Ural Topuz ve Sinem Ataş'ın katkısıyla ikinci periyodun ilk 3 dakikasında farkı 7 sayıya (29-36) çıkardı. Mola sonrası Meesseman ve Alperi Onar ile boyalı alanı daha fazla kullanmaya başlayan Fenerbahçe skoru dengeledi ancak rakibine Burke ve Vanloo'nun basketleriyle yanıt veren ÇBK Mersin, soyunma odasına 47-45 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SARI LACİVERTLİLER KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Skorun 54-54'e geldiği üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala Fenerbahçe, şut yüzdesi düşen rakibi karşısında McCovan'ın pota altı, Meesseman'ın orta mesafe ve McBride'ın uzak mesafeden attığı basketlerle 19-5'lik seri yakalayarak son 10 dakikaya 73-59 önde girdi.

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i devirip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

Son periyotta Alperi Onar'ın asistlerine, Meesseman ve McBride'ın sayılarına devam ettiği Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'in oyundan düşmesiyle farkı giderek artırdı ve karşılaşmayı 104-77 kazandı.

FENERBAHÇE 14. KEZ ŞAMPİYON

Organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fenerbahçe, üst üste 2'nci, toplamda 14. kez kupayı müzesine götürdü.

