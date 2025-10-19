Galatasaray forması da giymişti... Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sürpriz bir transfere imza attı. Kanarya, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan’ı kadrosuna dahil etti.

KASIM AYINDA TAKIMA KATILACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivotla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings forması giyen McCowan’ın kasım ayında takıma katılacağı ifade edildi.

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

Teaira McCowan, daha önce Türkiye’de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin formaları da giymişti.