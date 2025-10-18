CANLI ANLATIM | Galatasaray Başakşehir deplasmanında

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında yeni bir seriye başlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kazanarak zirvedeki yerini pekiştirmeyi ve yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Nuri Şahin'in öğrencileri ise kendi evinde rakibinden puan almanın hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi

20.00'de başlayacak. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı, sonrasındaki Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı.

Maça dair gelişmeler haberimizde olmaya devam edecek.

