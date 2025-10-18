Galatasaray'da yeni hedef belli oldu! Dursun Özbek beklenen net geliri açıkladı

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NBA Avrupa projesi, kadın futbol takımı ve Riva’daki hedeflerden bahsetti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek,konuşma sırasında üyelere son 1 yıldaki faaliyetlerini anlatan video izletti.

İşte Dursun Özbek’in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Erkek futbol takımımız, üst üste 3. kez şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu sadece bir şampiyonluk değil Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında takılmış bir onur madalyasıdır. Yenikapı'da 1 milyonu aşan taraftarımızın katıldığı şampiyonluk kutlaması, Galatasaray'ın halkla, toplumla, geçmiş ve gelecekle kurduğu bağın en güçlü göstergesidir. Bu başarılar tesadüf değil planlı, disiplinli, akılcı bir yapılanmanın sonucudur. Galatasaray bir başarı kültürü inşa etmiştir. Yeni sezonda da 7 galibiyet, 1 beraberlikle tarihimizin en iyi lig başlangıcını yaptık. Bu başarılı dönem için başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza bir alkış göndermenizi rica ediyorum. Bu seneki hedefimiz net. Çok başarılı bir başlangıç yaptığımız Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da kalıcı bir güç haline gelmek. Bu hedef için tüm çalışmalarımızı yaptık. Başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

KADIN FUTBOL TAKIMI

"Kadın futbol takımımızı Türkiye'nin en güçlü kadın futbol projesine dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ilk Türk takımı oldu. Bu sezon yeni bir planlamayla sezona başladık. Şu anda ligde yenilgisiz lider durumdayız. Kadın sporcularımızın gelecekte de birer ilham kaynağı olacaklarına inanıyorum."

BASKETBOL AÇIKLAMASI

Basketbol şubesiyle ilgili konuşan Özbek, şöyle devam etti:

"Basketbolda erkek takımımız geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Bu sezon yine Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve 2'de 2 ile iyi bir başlangıç yaptık. Bunun yanında NBA ve FIBA'nın gerçekleştirmeyi planladığı NBA Avrupa projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. NBA yetkilileri, özellikle Aslantepe Spor Kompleksi'nde yapmayı planladığımız basketbol salonuna destek vermek istediklerini ve Yenikapı kutlamalarındaki taraftar gücümüzden çok etkilendiklerini belirtti. Galatasaray'ın sahip olduğu eşsiz potansiyelle bu yeni projede yerini alacağına inanıyorum. Kadın takımımız, geçen sezon Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi, Türkiye Ligi'nde de üçüncü olduk. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandık. Buraya da 2'de 2 yaparak iyi başladık. Takımımıza güveniyoruz. Bu sezon önemli başarılara imza atacağımıza da inanıyorum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluklar kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarılar, 'Galatasaray, her branşta zirvededir.' sözünü gerçeğe dönüştürdü. Bu bizim için çok önemliydi."

"HEDEF: RİVA'DAN 11 MİLYAR TL"

Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan %5 pay alacaktır. İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 Milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var. 21,5 Milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe üç senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir.

"GELİR REKORU KIRDIK"

UEFA'nın her sene yayınladığı finansal ve yatırım raporunda Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'da yer almıştır. 2024-2025 döneminde 12.9 milyar TL ile tarihimizin gelir rekorunu kırdık.