Balonlar 8 yaşındaki minik Melike için havalandı! Kanser

Sakarya’da kanseri yenen 8 yaşındaki Melike Karataş için anlamlı bir kutlama düzenlendi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi’nde yaklaşık bir yıl boyunca Wilms tümörü (nefroblastom) tedavisi gören Melike, hastalığı yenerek yeniden okuluna döndü. Melike’nin eğitim gördüğü okulda küçük kızın azmini kutlamak için özel bir etkinlik organize edildi. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Melike’nin geri sayımıyla birlikte ellerindeki rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Renkli balonlarla gökyüzüne süzülen kutlama anı, katılan herkesin yüreğini ısıttı.

