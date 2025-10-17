Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Prime esas üst kazanç sınırı değişiyor! Emekli maaşı artacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulacak olan ekonomi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emlak vergisi ve borçlanma oranı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, emeklileri sevindirecek bir haber de verdi. Güler, "Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 12:43

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, alanında yapılacak bazı düzenlemelere ilişkin paketin detaylarını açıkladı. TBMM'de açıklama yapan Güler, doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacağını söyledi.

Güler "İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek." dedi.

Prime esas üst kazanç sınırı değişiyor! Emekli maaşı artacak

EMEKLİ OLACAKLARA GÜZEL HABER

Güler "Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz. Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranlarını yüzde 45 olarak belirlenmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Prime esas üst kazanç sınırı değişiyor! Emekli maaşı artacak

EMLAK VERGİSİNDE DÜZENLEME

Emlak vergisine ilişkin yapılacak düzenlemelere ilişkin Güler "Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Aynı mahalle içinde aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı. Bunun denge içinde oluşturulması lazım. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan hakkaniyetli artış oranı noktasında çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var. Çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Prime esas üst kazanç sınırı değişiyor! Emekli maaşı artacak

ARAÇ ALIM-SATIMINA YENİ HARÇ

Güler "Kuyumcular, galericiler, emlakçılar, akaryakıt bayilerinden belli limitte ücret ödemelerini arzu ediyoruz." dedi.

Araç alım-satımlarına nisbi vergi getiriliyor. Güler "Sıfır araçlarının ilk tescil ve ikinci el otomobillerin noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 nisbi noter harcı getirmiş bulunuyoruz" dedi.

