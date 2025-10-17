Doğum günü partisini tilki bastı! Koca pastayı bir güzel mideye indirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Edirne Millet Bahçesi'nde doğum günü kutlaması yapan bir grup, kısa süreliğine masadan uzaklaşıp geri döndüklerin gözlerine inanamadı. Vatandaşların bıraktığı doğum günü pastasıyla yavru bir tilkinin ziyafet çektiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde tilkinin masaya çıkıp pastayı kokladığı, ardından etraftakileri fark edince hızla kaçtığı görüldü. Vatandaşlar, "Doğum günü kutluyorduk, birden masada tilkiyi görünce şaşırdık. Çok sevimliydi, zarar vermedik, sadece izledik" ifadelerini kullandı.