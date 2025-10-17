Barış Yarkadaş'tan İHA muhabirinin gözaltına alınmasına tepki! 'Maalesef rutine dönüştü'

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber Taksim Meydanı programında İhlas Haber Ajansı’nın Iğdır muhabirleri Sebahattin Yum ile Ercan Tunç’un “Vali’ye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberleri nedeniyle gözaltına alınmasını değerlendirdi. Valilik olayla ilgili açıklama yaparken, Yarkadaş, “Türkiye’de ne yazık ki gazeteciyi gözaltına almak, hedef göstermek ve susturmak bir rutine dönüştü” ifadelerini kullandı.