Alkollü sürücünün efsane arabası viral oldu: "Bu kapı sesi dünyada tek!"

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ankara Caddesi’nde, 17 Ekim 2025’te, polis denetiminde 16 AVA 172 plakalı araç sürücüsü Süleyman Ç.’nin (50) 2.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Toplam 27 bin 946 TL ceza kesilen sürücü, aracının çekilmesine isyan etti.

“BU ARABA DÜNYADA YOK!”

Aracının çekiciye yüklendiğini gören Süleyman Ç., “Bu araç çöplükte ölecek! Kapı sesine bak, böyle araba dünyada yok!” diyerek 1989 model otomobilini övdü. Sürücünün renkli tepkileri kameraya yansıdı.

Süleyman Ç.’ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ceza uygulandı. Araç, Yediemin Otoparkı’na çekildi.