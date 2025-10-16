Son dakika | Kandilli duyurdu: Van'da deprem!

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van Çitören'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak saptandı. Yerin sığ bir noktasında gerçekleşen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya hasar bildirilmedi.

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

Ayrıntılar hazırlanıyor...