Kuyumcuyu oyalayıp vitrenden 1 milyonluk ürün çaldlar

Konya’da bir kuyumcuya gelen üç kişiden ikisi sarrafı oyaladı. Diğer kişi 1 milyon 200 bin lira değerinde altın yüzüğü çalarken kuyumcu fark etmedi.

KADIN KUYUMCUYU OYALADI DİĞERLERİ ÇALDI



Hırsızlık olayı, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Tarihi Bedesten Çarşısında bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda bulunan bir kuyumcuya çarşaflı vaziyette kendini gizleyen üç kişi geldi. Bunlardan kadın olduğu düşünülen birisi kuyumcu ile konuşarak bir şeylere bakmak bahanesi ile oyalarken, biri diğerini kolladı, üçüncü şüpheli ise eğilip vitrinde sergilenen bir tabla altın yüzüğü tablayla birlikte çaldı. Şüpheli, yüzükleri tablasıyla çarşafın altına gizlerken, üç şüpheli de kuyumcudan ayrıldı. Kuyumcu çalışanı bir süre sonra vitrindeki yüzüklerin sergilendiği tablalardan birinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri kuyumcuda geniş çaplı inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan altın yüzüklerin değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

Öte yandan, kuyumcuda yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarşaflı 3 kişiden birinin kuyumcu çalışanı ile konuşarak bir şeylere bakmaya çalışması, birisinin vitrinden yüzüklerin bulunduğu tablayı alması, diğerinin de onu gizlemek için çalıştığı görülüyor.