16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sanayiciler isyan etti! Hırsızların yeni meskeni oldu

Manisa Fatih Sanayi Sitesi'ni mesken edinen hırsızlar esnafı çileden çıkardı. Kağıt toplama bahanesiyle sanayiye gelip dükkanlardaki değerli eşyaları çalan hırsızlardan biri güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaflar ise artan hırsızlık olayları yüzünden mağdur oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 13:05

'da bulunan Fatih Sanayi Sitesi'nin hırsızlar mesken edindi. Çileden çıkan , hırsızların dükkanlarının önlerine kağıt toplama bahanesiyle gelerek pahalı eşyaları çaldıklarını belirtti. O anlarından biri saniye saniye kameralara yansıdı.

Sanayiciler isyan etti! Hırsızların yeni meskeni oldu

ESNAFLARI BEZDİRDİLER

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Fatih Sanayi Sitesi esnafı son dönemde artan hırsızlık olaylarından şikayetçi. Kağıt toplama bahanesiyle dükkanları gezen hırsızlar, esnafın kullanmak üzere dükkan önüne bıraktığı malzemeleri de alarak kayıplara karışması esnafı çileden çıkardı. Yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını isteyen esnaf, sanayi sitesi yönetimine seslendi.

SANİYE SANİYE KAMERALAR YANSIDI

Turgutlu Fatih Sanayi Sitesinde traktör tamirciliği yapan esnaf Serdar Yıldız, kameralarıyla da hırsızlık olayını kaydettiklerini belirterek "Dükkanımızın önünde duran alet edevatımızı gözüne kestirenler, fırsat buldukça çalıyor. Artık yeter, bu durumdan çok rahatsızız" dedi.

Sanayiciler isyan etti! Hırsızların yeni meskeni oldu

BİR SÜRÜ ESNAF MAĞDUR OLDU

Komşu esnafın da benzer şikayetlerde bulunduğunu dile getiren Yıldız, hem sanayi sitesi yönetiminden hem de emniyet birimlerinden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

