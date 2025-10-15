Sanayiciler isyan etti! Hırsızların yeni meskeni oldu

Turgutlu'da bulunan Fatih Sanayi Sitesi'nin hırsızlar mesken edindi. Çileden çıkan esnaf, hırsızların dükkanlarının önlerine kağıt toplama bahanesiyle gelerek pahalı eşyaları çaldıklarını belirtti. O hırsızlık anlarından biri saniye saniye kameralara yansıdı.

ESNAFLARI BEZDİRDİLER

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Fatih Sanayi Sitesi esnafı son dönemde artan hırsızlık olaylarından şikayetçi. Kağıt toplama bahanesiyle dükkanları gezen hırsızlar, esnafın kullanmak üzere dükkan önüne bıraktığı malzemeleri de alarak kayıplara karışması esnafı çileden çıkardı. Yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını isteyen esnaf, sanayi sitesi yönetimine seslendi.

SANİYE SANİYE KAMERALAR YANSIDI

Turgutlu Fatih Sanayi Sitesinde traktör tamirciliği yapan esnaf Serdar Yıldız, güvenlik kameralarıyla da hırsızlık olayını kaydettiklerini belirterek "Dükkanımızın önünde duran alet edevatımızı gözüne kestirenler, fırsat buldukça çalıyor. Artık yeter, bu durumdan çok rahatsızız" dedi.

BİR SÜRÜ ESNAF MAĞDUR OLDU

Komşu esnafın da benzer şikayetlerde bulunduğunu dile getiren Yıldız, hem sanayi sitesi yönetiminden hem de emniyet birimlerinden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.