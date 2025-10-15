Sanayi yüzü görmüyorlar: İşte en uzun ömürlü 25 otomobil

Otomobil fiyatları Türkiye'de her zaman gündem olmaya devam ediyor. Son kullanıcılar araç fiyatları kadar tamir maliyetlerini de hesaba katmak zorunda. iSeeCars dayanıklılığıyla ön plana çıkan araçları inceledi ve 250.000 kilometreye kadar gözü kapalı giden otomobiller listesi oluştu.

İşte sürprizle dolu VE SUV modellerin domine ettiği o liste: