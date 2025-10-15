Sanayi yüzü görmüyorlar: İşte en uzun ömürlü 25 otomobil

Kategoriler
Otomobil fiyatları Türkiye'de her zaman gündem olmaya devam ediyor. Son kullanıcılar araç fiyatları kadar tamir maliyetlerini de hesaba katmak zorunda. iSeeCars dayanıklılığıyla ön plana çıkan araçları inceledi ve 250.000 kilometreye kadar gözü kapalı giden otomobiller listesi oluştu.
İşte sürprizle dolu VE SUV modellerin domine ettiği o liste:
25. Acura MDX
24. Toyota Avalon Hibrit
23. Nissan Titan
22. Toyota Camry Hibrit
21. Acura ILX
20. Honda CR-V
19. Lexus RX
18. GMC Sierra 1500
17. Honda Civic
16. Chevrolet Suburban
15. Toyota Prius
14. Toyota Highlander
13. Chevrolet Silverado 1500
12. Honda Odyssey
11. Honda Pilot
10. Honda Ridgeline
9. Lexus RX (hibrit)
8. Lexus GX
7. Toyota Avalon
6. Toyota Tacoma
5. Lexus IS
4. Toyota Tundra
3. Toyota Highlander Hibrit
2. Toyota 4Runner
1. Toyota Sequoia