2026 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak? 3 ülke ev sahipliği yapacak

2026 Dünya Kupası elemeleri son sürat devam ediyor. Açıklamam bilgilere göre şimdiden organizasyona katılması kesinleşen 28 takım belli oldu. A Milli Takımımızın uzun bir aranın ardından katılma ihtimali bulunan 2026 Dünya Kupası'na geri sayım başladı.

Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası hangi ülkede, nerede oynanacağı ise merak ediliyor.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası açıklanan bilgilere göre ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve şehirler ise duyuruldu.

ABD

New York/New Jersey - MetLife Stadyumu

Dallas - AT&T Stadyumu

Kansas City - Arrowhead Stadyumu

Atalanta - Mercedes Benz Stadyumu

Philadelphia - Lincoln Financial Field

Seattle - Lumen Field

San Francisco Körfez Bölgesi - Levi's Stadyumu

Boston - Gillette Stadyumu

Houston - NRG Stadyumu

Los Angeles - SoFi Stadyumu

Miami - Hard Rock Stadyumu

Meksika

Meksiko - Aztek Stadyumu

Monterrey - BBVA Stadyumu

Guadalajara - Chivas Stadyumu

Kanada

Vancouver - BC Place

Toronto - BMO Field

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

FIFA tarafından yapılan açıklamalara göre 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2026 tarihinde ise sona erecek. Toplamda 48 ülkenin yer alacağı 2026 Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 28 ülke ise şöyle:

"İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana"