Benim Sayfam
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

2026 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak? 3 ülke ev sahipliği yapacak

2026 Dünya Kupası tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek. A Milli Takımımızın da katılma ihtimali bulunan 2026 Dünya Kupası'nın hangi ülkede, nerede oynanacağı ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası ne zaman oynanacağı merak ediliyor. FIFA tarafından yapılan açıklamalara göre 2026 Dünya Kupası 3 farklı ülkede oynanacak.

2026 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak? 3 ülke ev sahipliği yapacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
10:14
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
10:17

elemeleri son sürat devam ediyor. Açıklamam bilgilere göre şimdiden organizasyona katılması kesinleşen 28 takım belli oldu. A Milli Takımımızın uzun bir aranın ardından katılma ihtimali bulunan 2026 Dünya Kupası'na geri sayım başladı.

Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası hangi ülkede, nerede oynanacağı ise merak ediliyor.

2026 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak? 3 ülke ev sahipliği yapacak

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası açıklanan bilgilere göre , ve 'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve şehirler ise duyuruldu.

ABD

  • New York/New Jersey - MetLife Stadyumu
  • Dallas - AT&T Stadyumu
  • Kansas City - Arrowhead Stadyumu
  • Atalanta - Mercedes Benz Stadyumu
  • Philadelphia - Lincoln Financial Field
  • Seattle - Lumen Field
  • San Francisco Körfez Bölgesi - Levi's Stadyumu
  • Boston - Gillette Stadyumu
  • Houston - NRG Stadyumu
  • Los Angeles - SoFi Stadyumu
  • Miami - Hard Rock Stadyumu

Meksika

  • Meksiko - Aztek Stadyumu
  • Monterrey - BBVA Stadyumu
  • Guadalajara - Chivas Stadyumu

Kanada

  • Vancouver - BC Place
  • Toronto - BMO Field
2026 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak? 3 ülke ev sahipliği yapacak

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

tarafından yapılan açıklamalara göre 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2026 tarihinde ise sona erecek. Toplamda 48 ülkenin yer alacağı 2026 Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 28 ülke ise şöyle:

"İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana"

TGRT Haber
