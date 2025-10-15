2026 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak? 3 ülke ev sahipliği yapacak

Kategoriler
2026 Dünya Kupası elemeleri son sürat devam ediyor. Açıklamam bilgilere göre şimdiden organizasyona katılması kesinleşen 28 takım belli oldu. A Milli Takımımızın uzun bir aranın ardından katılma ihtimali bulunan 2026 Dünya Kupası'na geri sayım başladı.
Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası hangi ülkede, nerede oynanacağı ise merak ediliyor.
2026 Dünya Kupası açıklanan bilgilere göre ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve şehirler ise duyuruldu.
ABD
Meksika
Kanada
FIFA tarafından yapılan açıklamalara göre 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Temmuz 2026 tarihinde ise sona erecek. Toplamda 48 ülkenin yer alacağı 2026 Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 28 ülke ise şöyle:
"İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana"