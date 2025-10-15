Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kıvanç Tatlıtuğ, asgari ücretin iki bin katına "evet" dedi! Kazancı dudak uçuklattı

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, son reklam anlaşmasıyla ağızları açık bıraktı. Yeni proje hazırlığında olan Kıvanç Tatlıtuğ, son reklam anlaşmasıyla Asgari ücretin iki bin katına 'evet' dedi

Kıvanç Tatlıtuğ, asgari ücretin iki bin katına
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 10:18

Aşk-ı Memnu, Aile, Kuzey Güney, Gümüş gibi dizilerde rol alan şeflik eğitimi için gittiği Londra'dan döndü. Yeni projesinin hazırlığına başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir yüzü olduğu ünlü bir jean markasıyla anlaşmasını rekor fiyata tazeledi.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Gel Konuşalım'da yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ 2027 yılına kadar sürecek yeni reklam anlaşmasında aldığı ücretle dudak uçuklattı. Tam 44 milyon TL kazanacak Kıvanç Tatlıtuğ'un kazancı sosyal medyada büyük tartışma oluşturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ, asgari ücretin iki bin katına "evet" dedi! Kazancı dudak uçuklattı

Ünlü ismin yeni anlaşma kapsamında alacağı 44 milyon TL, 2025 yılı asgari ücretinin neredeyse 2.000 katına denk geliyor. Sosyal medyada tek bir reklam anlaşmasından bu paraların dönmesine eleştiri yağarken, bazıları ise "Kıvanç Tatlıtuğ olmak bu" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, asgari ücretin iki bin katına "evet" dedi! Kazancı dudak uçuklattı

SERENAY SARIKAYA DA REKOR ÜCRETE ANLAŞMASINI TAZELEDİ

Ünlü oyuncu , uzun yıllardır reklam yüzü olduğu bir jean markası için tekrardan kameralar karşına geçti. Serenay Sarıkaya’nın bu reklam filmi için 32 milyon TL kazandığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ, asgari ücretin iki bin katına "evet" dedi! Kazancı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#ücret
#serenay sarıkaya
#kıvanç tatlıtuğ
#Ünlüler
#Reklam Anlaşması
#Aktörler
#Magazin
