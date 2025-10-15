Afyonkarahisar'da feci kaza kameralara yansıdı! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Emre Gölü mevkiinde meydana gelen kazada, Emre El yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri takla atarak durabilirken diğeri ise şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan Emre El, A.A.K. (14), A.S. (15) ve M.K.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Emre El yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde otomobillerin çarpışması ve ardından savrularak şarampole girmeleri yer alıyor.