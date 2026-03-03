Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Editor
Editor
 Banu İriç

Hürmüz kapandı küresel ekonomide petrol ve altın alarmı: Motorine 5 lira zam geliyor

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararını açıklamasıyla gözler altın, petrol ve doğal gaz fiyatlarına çevrildi. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada petrolün 200 dolara fırlayacağı tehdidi yapılırken küresel enerji piyasalarının nasıl önlemler alacağı merak konusu. Ekonomist Erdal Sağlam TGRT Haber yayınında petrol ve altın fiyatlarında sıçrama yaşanabileceğini işaret ederek akaryakıtta beklenen 5 liralık zam için salı gününü işaret etti.

Banu Iriç
03.03.2026
03.03.2026
Dünyanın beklediği korkulan haber geldi ve İran enerji piyasasının merkezlerinden 'nı kapattığını açıkladı. Küresel ticaretin kritik noktalarından biri olan ve petrol arzının deniz yoluyla yapıldığı bu rotanın denklemden çıkmasıyla küresel ekonomilerde sarsıntı yaşanması kaygıları büyüdü.

Hürmüz kapandı küresel ekonomide petrol ve altın alarmı: Motorine 5 lira zam geliyor

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla küresel ekonomide sarsıntı ve enerji fiyatlarında sıçrama beklentisi oluşmuştur.
Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrol, doğal gaz ve altın fiyatlarında yükselişe neden olacaktır.
Bu durumun dünya ekonomisine ağır maliyetler çıkarabileceği, bazı ülkelerin daha fazla pay alabileceği belirtilmiştir.
Hürmüz Boğazı'nda bir ay duraklama olması halinde doğal gaz fiyatlarının 2 katından fazla artacağı söylenmektedir.
Türkiye ekonomisi için JP Morgan'ın tahminine göre cari açık 18 milyar dolar artabilir ve petrol fiyatlarındaki 10 puanlık artış enflasyona yüzde 1-1,5 katkı yapabilir.
Piyasada Salı akşamı motorine 5.6 liralık zam geleceği konuşulmaktadır.
Altın fiyatlarıyla ilgili gelişme zamana bağlıdır ve süreç uzarsa dalgalanma sürebilir.
Hürmüz kapandı küresel ekonomide petrol ve altın alarmı: Motorine 5 lira zam geliyor

DOĞAL GAZ, PETROL VE ALTIN FİYATLARINDA SIÇRAMA BEKLENİYOR


TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına yaşanan gelişmeyi yorumlayan Erdal Sağlam petrol, doğal gaz ve altın fiyatlarında yükselişlerin dünya ekonomisine ağır maliyet çıkarabileceğine işaret etti. Türkiye'nin Katar ve farklı tedarikçilerden alternatifleri olduğu için süreci kısmen tolere edebileceğini işaret ederek yine de bunun enflasyona olumsuz etkisi olabileceğini belirtti.

Hürmüz kapandı küresel ekonomide petrol ve altın alarmı: Motorine 5 lira zam geliyor

Sağlam "Bütün dünya ekonomisine zararı fazla olacak. En önemli kritik noktalardan biri altın fiyatlarının sıçramasına yol açacak bu savaş ne kadar sürecek. Her ülke bu faturadan payını alacak. Bazı ülkeler daha fazla pay alabilir. Hürmüz Boğazı'nda bir ay duraklama olması halinde doğal gaz fiyatlarının 2 katından fazla artacağı söyleniyor." dedi.

Hürmüz kapandı küresel ekonomide petrol ve altın alarmı: Motorine 5 lira zam geliyor

MOTORİNE SALI GÜNÜ 5.6 LİRALIK ZAM BEKLENİYOR


Türkiye ekonomisinin etkilerine değinen Sağlam JP Morgan'ın tahminine atıf yaparak bu durumun Türkiye'nin cari açığına yük oluşturabileceğini ifade etti. Sağlam motorine 5.6 liralık zam geleceğinin piyasada konuşulduğunu belirterek durumu şu şekilde değerlendirdi:
"Türkiye doğal gazı Katar'dan ve başka yerlerden de alıyoruz. Belki tolere edebiliriz. Avrupa çok büyük zarar görecek. Türkiye'de petrol fiyatları enflasyona çık önemli katkılar yapabilir. JP Morgan tahmini var bu seviyede giderse petrol fiyatları Türkiye'nin cari açığını 18 milyar dolar artırabilir. Enflasyona katkısı ise petrol fiyatlarında 10 puanlık artırımın enflasyona yüzde 1-1,5 katkısı var. Sürece bağlı durumda. 1 ay sonra diyelim ki savaş bitti bu fatura daha az olur. Türkiye'de akaryakıt fiyatları çok fazla oranda artıyor ama geri gelirken düşmüyor. Salı akşamı motorine 5.6 liralık yeni bir zam geleceği piyasada söylenmeye başladı."

Hürmüz kapandı küresel ekonomide petrol ve altın alarmı: Motorine 5 lira zam geliyor

"HÜKÜMETİN ÖNLEMLERİ YETERLİ"

Hükümetin aldığı önlemler sorulması üzerine Sağlam "Bence yeterliydi hatta piyasa dozunu biraz fazla bile buldu. Merkez Bankası'nın ihtiyatlı davranmasında fayda var." dedi.

"ALTINDA DALGALANMA OLABİLİR"

Altın piyasası çok artmıştı, bir miktar geçen ay yumuşama başlamıştı. Borsada da böyleydi. Altın fiyatlarıyla ilgili gelişme zamana bağlıdır. Süreç uzadığı takdirde orada yine dalgalanma sürebilir.

#altın fiyatları
#petrol fiyatları
#hürmüz boğazı
#enerji piyasası
#Doğal Gaz Fiyatları
#Ekonomi
TGRT Haber
