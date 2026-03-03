Hürmüz kapandı küresel ekonomide petrol ve altın alarmı: Motorine 5 lira zam geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın beklediği korkulan haber geldi ve İran enerji piyasasının merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Küresel ticaretin kritik noktalarından biri olan ve petrol arzının deniz yoluyla yapıldığı bu rotanın denklemden çıkmasıyla küresel ekonomilerde sarsıntı yaşanması kaygıları büyüdü.
TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına yaşanan gelişmeyi yorumlayan Erdal Sağlam petrol, doğal gaz ve altın fiyatlarında yükselişlerin dünya ekonomisine ağır maliyet çıkarabileceğine işaret etti. Türkiye'nin Katar ve farklı tedarikçilerden alternatifleri olduğu için süreci kısmen tolere edebileceğini işaret ederek yine de bunun enflasyona olumsuz etkisi olabileceğini belirtti.
Sağlam "Bütün dünya ekonomisine zararı fazla olacak. En önemli kritik noktalardan biri petrol fiyatları altın fiyatlarının sıçramasına yol açacak bu savaş ne kadar sürecek. Her ülke bu faturadan payını alacak. Bazı ülkeler daha fazla pay alabilir. Hürmüz Boğazı'nda bir ay duraklama olması halinde doğal gaz fiyatlarının 2 katından fazla artacağı söyleniyor." dedi.
Türkiye ekonomisinin etkilerine değinen Sağlam JP Morgan'ın tahminine atıf yaparak bu durumun Türkiye'nin cari açığına yük oluşturabileceğini ifade etti. Sağlam motorine 5.6 liralık zam geleceğinin piyasada konuşulduğunu belirterek durumu şu şekilde değerlendirdi:
"Türkiye doğal gazı Katar'dan ve başka yerlerden de alıyoruz. Belki tolere edebiliriz. Avrupa çok büyük zarar görecek. Türkiye'de petrol fiyatları enflasyona çık önemli katkılar yapabilir. JP Morgan tahmini var bu seviyede giderse petrol fiyatları Türkiye'nin cari açığını 18 milyar dolar artırabilir. Enflasyona katkısı ise petrol fiyatlarında 10 puanlık artırımın enflasyona yüzde 1-1,5 katkısı var. Sürece bağlı durumda. 1 ay sonra diyelim ki savaş bitti bu fatura daha az olur. Türkiye'de akaryakıt fiyatları çok fazla oranda artıyor ama geri gelirken düşmüyor. Salı akşamı motorine 5.6 liralık yeni bir zam geleceği piyasada söylenmeye başladı."
Hükümetin aldığı önlemler sorulması üzerine Sağlam "Bence yeterliydi hatta piyasa dozunu biraz fazla bile buldu. Merkez Bankası'nın ihtiyatlı davranmasında fayda var." dedi.
Altın piyasası çok artmıştı, bir miktar geçen ay yumuşama başlamıştı. Borsada da böyleydi. Altın fiyatlarıyla ilgili gelişme zamana bağlıdır. Süreç uzadığı takdirde orada yine dalgalanma sürebilir.