İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı! 'Geçen gemiyi yakarız' tehdidi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı resmen kapattıklarını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan duyuruda "Hürmüz'den geçen gemiyi yakacağız." ifadeleri kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.
Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:
"Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.
Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."