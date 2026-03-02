Menü Kapat
11°
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı! 'Geçen gemiyi yakarız' tehdidi

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada Hürmüz'den geçen gemiyi yakacaklarını duyurdu. İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini ve petrol fiyatlarının yükseleceğini söyledi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 04:03

Ordusu, 'nı resmen kapattıklarını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan duyuruda "Hürmüz'den geçen gemiyi yakacağız." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı! 'Geçen gemiyi yakarız' tehdidi

"PETROL FİYATLARI 200 DOLARA ULAŞACAK"

Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı! 'Geçen gemiyi yakarız' tehdidi
