Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği ortak saldırılara ilişkin Rus haber ajansı TASS’a çok kritik açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığının altını çizen Medvedev, “İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok.” şeklinde konuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Moskova’dan dikkat çeken açıklama: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rus yetkilisi Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının İran'ın nükleer silah çabalarını artıracağını ve Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğini belirterek ABD'nin küresel hakimiyetini ve AB'nin vasal tutumunu eleştirdi. Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağını belirtti. Medvedev, Trump'ın "çılgın ve suçlu" politikasını sürdürmesi halinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayacağı uyarısında bulundu. Avrupa Birliği'ni İran konusunda ABD'nin "vasalı" gibi hareket etmekle suçladı. Çatışmayı, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini koruma savaşı olarak nitelendirdi. ABD'nin Rusya'dan korktuğunu ve nükleer bir çatışma tehlikesinin bilindiğini vurguladı.

“TRUMP, ÇILGIN VE SUÇLU POLİTİKASINI SÜRDÜRÜRSE, ŞÜPHESİZ BAŞLAYACAKTIR”

3. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, “Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır.” yorumunda bulundu.

Medvedev, Avrupa Birliği’nin İran konusunda “ABD’nin vasalı” gibi hareket ettiğini ifade ederek “Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar.” dedi.

ABD’nin Rusya’dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya’nın garantisi olduğunu kaydetti.