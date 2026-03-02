Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Moskova’dan dikkat çeken açıklama: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail’in ortak başlattığı saldırı sebebiyle İran’ın nükleer silah geliştirmeyi hızlandıracağına işaret etti ve “ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır.” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Moskova’dan dikkat çeken açıklama: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 20:32

Medvedev, ve ’in ’a düzenlediği ortak saldırılara ilişkin Rus haber ajansı TASS’a çok kritik açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığının altını çizen Medvedev, “İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok.” şeklinde konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Moskova’dan dikkat çeken açıklama: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Rus yetkilisi Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının İran'ın nükleer silah çabalarını artıracağını ve Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğini belirterek ABD'nin küresel hakimiyetini ve AB'nin vasal tutumunu eleştirdi.
Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağını belirtti.
Medvedev, Trump'ın "çılgın ve suçlu" politikasını sürdürmesi halinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayacağı uyarısında bulundu.
Avrupa Birliği'ni İran konusunda ABD'nin "vasalı" gibi hareket etmekle suçladı.
Çatışmayı, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini koruma savaşı olarak nitelendirdi.
ABD'nin Rusya'dan korktuğunu ve nükleer bir çatışma tehlikesinin bilindiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

“TRUMP, ÇILGIN VE SUÇLU POLİTİKASINI SÜRDÜRÜRSE, ŞÜPHESİZ BAŞLAYACAKTIR”

3. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, “Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır.” yorumunda bulundu.

Medvedev, Avrupa Birliği’nin İran konusunda “ABD’nin vasalı” gibi hareket ettiğini ifade ederek “Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar.” dedi.

ABD’nin Rusya’dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya’nın garantisi olduğunu kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin’den İran’a açık destek: ABD ve İsrail saldırıları derhal durmalı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ordusu duyurdu! Hizbullah'ın kilit ismi öldürüldü
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#3. Dünya Savaşı
#Medvedev
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.