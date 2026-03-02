Moskova’dan dikkat çeken açıklama: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Kategoriler
Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği ortak saldırılara ilişkin Rus haber ajansı TASS’a çok kritik açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığının altını çizen Medvedev, “İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok.” şeklinde konuştu.
3. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, “Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır.” yorumunda bulundu.
Medvedev, Avrupa Birliği’nin İran konusunda “ABD’nin vasalı” gibi hareket ettiğini ifade ederek “Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar.” dedi.
ABD’nin Rusya’dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya’nın garantisi olduğunu kaydetti.