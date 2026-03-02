Çin’den İran’a açık destek: ABD ve İsrail saldırıları derhal durmalı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Pekin’den Tahran’a destek mesajı geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Wang, İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı kendini savunma hakkını desteklediklerini ifade etti. Çin ile İran arasındaki geleneksel dostluğa vurgu yapan Wang, Pekin yönetiminin İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki adımlarını desteklediğini belirtti.

Wang ayrıca, Çin’in ABD ve İsrail’e askeri operasyonları derhal durdurma, gerilimin daha fazla tırmanmasını engelleme ve çatışmanın Orta Doğu geneline yayılmasının önüne geçme çağrısında bulunduğunu kaydetti.