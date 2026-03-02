Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail ordusu duyurdu! Hizbullah'ın kilit ismi öldürüldü

İsrail Hizbullah'ın istihbarat başkanı Hüseyin Makled'i öldürdüğünü ileri sürdü. İsrail ayrıca İran'daki hava savunma sistemlerini hedef aldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail ordusu duyurdu! Hizbullah'ın kilit ismi öldürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 18:12

ordusundan yapılan açıklamada, 'ın önemli isimlerinden Hüseyin Makled'in öldürüldüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, Makled’in Hizbullah’ın merkezi başkanı olduğu, İsrail ordusuna ilişkin istihbarat faaliyetlerinden sorumlu bulunduğu ve örgütün İsrail’e yönelik saldırılarının planlanmasında üst düzey komutanlarla koordinasyon içinde hareket ettiği belirtildi.

Hizbullah'ın 'a destek vermek için savaşa dahil olduğu öne sürülen açıklamada, İsrail saldırılarının devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İRAN'DA HEDEFTE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VARDI

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını da sürdürdüğünü ve ülkede hava savunma sistemlerini hedef aldığını ileri sürdü.

Hava savunma sistemleri ve operatörlerin tam İsrail uçaklarına karşı saldırı için hazırlanırken vurulduğunu iddia eden İsrail ordusu, İran yönetiminin ateş sistemlerine ve balistik füze fırlatıcılarına saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var
Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#istihbarat
#Hizbullah
#Hava Savunma Sistemleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.