İsrail ordusu duyurdu! Hizbullah'ın kilit ismi öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın önemli isimlerinden Hüseyin Makled'in öldürüldüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, Makled’in Hizbullah’ın istihbarat merkezi başkanı olduğu, İsrail ordusuna ilişkin istihbarat faaliyetlerinden sorumlu bulunduğu ve örgütün İsrail’e yönelik saldırılarının planlanmasında üst düzey komutanlarla koordinasyon içinde hareket ettiği belirtildi.

Hizbullah'ın İran'a destek vermek için savaşa dahil olduğu öne sürülen açıklamada, İsrail saldırılarının devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İRAN'DA HEDEFTE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VARDI

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını da sürdürdüğünü ve ülkede hava savunma sistemlerini hedef aldığını ileri sürdü.

Hava savunma sistemleri ve operatörlerin tam İsrail uçaklarına karşı saldırı için hazırlanırken vurulduğunu iddia eden İsrail ordusu, İran yönetiminin ateş sistemlerine ve balistik füze fırlatıcılarına saldırılar düzenlediğini açıkladı.