Canlı Yayın
Magazin
İbrahim Tatlıses hakkında çıkan "öldü" iddialarına anında cevap geldi

Sosyal medyada "İbrahim Tatlıses öldü" haberleri endişeye sebep oldu. Daha önce de ağır kazalar ve hastalıklar geçiren İbrahim Tatlıses'in yakınları çıkan iddiaları anında yalanladı.

İbrahim Tatlıses hakkında çıkan
Türk müziğinin efsane isimlerinden hakkında sosyal medyada dolaşan "öldü" iddiaları endişe oluşturdu. Uğradığı sonrası tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses hakkında çıkan "öldü" haberlerine yakınlarından geldi. İbrahim Tatlıses ise sosyal medya hesabından yemek masasındaki görüntüsünü paylaşarak sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi.

"İBRAHİM TATLISES ÖLDÜ" İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve uzun süren tedavisinin ardından kısmi felçli kalan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl ise geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu.

İbrahim Tatlıses hakkında çıkan "öldü" iddialarına anında cevap geldi

Dün sosyal medyada ise "İbrahim Tatlıses öldü" iddiaları yayıldı. İbrahim Tatlıses'in hayranları büyük endişe yaşarken, yakınlarından anında iddialara yalanlama geldi.

İbrahim Tatlıses hakkında çıkan "öldü" iddialarına anında cevap geldi
Sıkça Sorulan Sorular

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?
1 Ocak 1952 Şanlıurfa doğumlu İbrahim Tatlıses, Ayağında Kundura türküsü ile ünlendi. İbrahim Tatlıses, günümüze kadar neredeyse 50 albüm çıkarmış, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır.
