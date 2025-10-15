İbrahim Tatlıses hakkında çıkan "öldü" iddialarına anında cevap geldi

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında sosyal medyada dolaşan "öldü" iddiaları endişe oluşturdu. Uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses hakkında çıkan "öldü" haberlerine yakınlarından yalanlama geldi. İbrahim Tatlıses ise sosyal medya hesabından yemek masasındaki görüntüsünü paylaşarak sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi.

"İBRAHİM TATLISES ÖLDÜ" İDDİALARINA YALANLAMA GELDİ

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve uzun süren tedavisinin ardından kısmi felçli kalan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl ise trafik kazası geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu.

Dün sosyal medyada ise "İbrahim Tatlıses öldü" iddiaları yayıldı. İbrahim Tatlıses'in hayranları büyük endişe yaşarken, yakınlarından anında iddialara yalanlama geldi.