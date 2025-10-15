ABD'de oto tamir atölyesi havaya uçtu: "18 yıldaki en kötü ikinci yangın"

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Hillside bölgesindeki bir oto tamir atölyesi havaya uçtu. Meydana gelen patlamanın ardından atölye alevlere teslim oldu. Yangın çevredeki birçok iş yerine de sıçradı.

Belediye başkanı, saat 18.30 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında çiçekçi, market ve oto kaportacının da aralarında bulunduğu en az altı veya yedi iş yerinin yandığını söyledi.

Eyalet genelinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, itfaiye şefi Vetreese'ye, bunun 18 yıllık görev süresi boyunca gördüğü "en kötü ikinci yangın" olduğunu söyledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.