İkili averaj mı genel averaj mı bakılır? Dünya Kupası elemelerinde kritik viraj

İkili averaj ve genel averaj puan eşitliği durumunda bakılan sıralama ölçütleridir. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla sürerken, Türkiye E Grubu’nda son üç maçına çıkmaya hazırlanıyor. İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, kalan maçlarda alacağı sonuçlarla Dünya Kupası biletini doğrudan kazanmayı hedefliyor. İşte puan eşitliğinde genel averaj ve ikili averaj önceliği…

İkili averaj mı genel averaj mı bakılır? Dünya Kupası elemelerinde kritik viraj
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 00:20

2026 , 54 takımın 12 farklı grupta mücadele ettiği zorlu bir süreç olarak devam ediyor. Türkiye, E Grubu’nda son üç maçına çıkarken hem doğrudan katılım hem de play-off ihtimallerini koruyor.

DÜNYA KUPASI'NDA İKİLİ AVERAJ MI GENEL AVERAJ MI?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grup sıralamasında puan eşitliği yaşanması halinde öncelikle genel averaj dikkate alınır. Yani takımların oynadıkları tüm grup maçlarında attıkları ve yedikleri gollerin farkı hesaplanarak sıralama belirlenir. Genel averajın da eşit olması durumunda, daha fazla gol atan takım üst sırada yer alır.

İkili averaj mı genel averaj mı bakılır? Dünya Kupası elemelerinde kritik viraj

Bu kriterlerin de eşit çıkması halinde devreye ikili averaj girer. Yani puanı eşit olan takımların kendi aralarında oynadıkları maçlardaki sonuçlar değerlendirilir. Burada sırasıyla aralarındaki maçlarda elde edilen puan, averaj, atılan gol ve deplasmanda atılan gol gibi detaylar dikkate alınır. Son aşamada ise kart puanları belirleyici olabilir.

İkili averaj mı genel averaj mı bakılır? Dünya Kupası elemelerinde kritik viraj

DÜNYA KUPASI'NDA PUAN EŞİTLİĞİNDE NEYE BAKILIR?

UEFA tarafından 25 Ocak 2023’te onaylanan elemeler formatına göre grup sıralaması belirlenirken öncelikle takımların topladığı puanlara bakılır. İki veya daha fazla takım aynı puana sahipse, öncelikle genel averaj devreye girer. Genel averaj da eşit olduğunda atılan toplam gol sayısı kriter olarak uygulanır.

İkili averaj mı genel averaj mı bakılır? Dünya Kupası elemelerinde kritik viraj

Eğer bu aşamalarda eşitlik bozulmazsa, takımların birbirleriyle oynadıkları maçlarda kazandıkları puanlar dikkate alınır. Ardından aralarındaki averaj, atılan goller ve deplasman golleri değerlendirilir. Tüm bu kriterler sonrasında dahi eşitlik sürerse, kart cezalarından kaynaklanan puanlar (sarı ve kırmızı kartlar) son belirleyici etken olur.

İkili averaj mı genel averaj mı bakılır? Dünya Kupası elemelerinde kritik viraj

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye, E Grubu’nda kalan üç maçta sahasında ve Bulgaristan’ı konuk edecek, son maçta ise deplasmanda ile karşılaşacak. Şu anda 6 puanla ikinci sırada bulunan A Milli Takım, kalan maçlarda alacağı puanlarla grup liderliğini elde etmeye çalışacak. İspanya 9 puanla zirvede yer alırken, Gürcistan 3, Bulgaristan ise 0 puanda bulunuyor.

İkili averaj mı genel averaj mı bakılır? Dünya Kupası elemelerinde kritik viraj

Grup aşamasında birinciler doğrudan Dünya Kupası’na katılacağı için Türkiye’nin hedefi ilk sırayı almak olacak. Eğer Türkiye grubu ikinci sırada tamamlarsa, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre oluşturulacak 16 takımlı play-off aşamasına katılabilecek. Bu aşamada tek maçlı yarı finaller ve final oynanacak, her yoldan bir takım Dünya Kupası’na gidecek.

