İkili averaj mı genel averaj mı bakılır? Dünya Kupası elemelerinde kritik viraj

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, 54 takımın 12 farklı grupta mücadele ettiği zorlu bir süreç olarak devam ediyor. Türkiye, E Grubu’nda son üç maçına çıkarken hem doğrudan katılım hem de play-off ihtimallerini koruyor.

DÜNYA KUPASI'NDA İKİLİ AVERAJ MI GENEL AVERAJ MI?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grup sıralamasında puan eşitliği yaşanması halinde öncelikle genel averaj dikkate alınır. Yani takımların oynadıkları tüm grup maçlarında attıkları ve yedikleri gollerin farkı hesaplanarak sıralama belirlenir. Genel averajın da eşit olması durumunda, daha fazla gol atan takım üst sırada yer alır.

Bu kriterlerin de eşit çıkması halinde devreye ikili averaj girer. Yani puanı eşit olan takımların kendi aralarında oynadıkları maçlardaki sonuçlar değerlendirilir. Burada sırasıyla aralarındaki maçlarda elde edilen puan, averaj, atılan gol ve deplasmanda atılan gol gibi detaylar dikkate alınır. Son aşamada ise kart puanları belirleyici olabilir.

DÜNYA KUPASI'NDA PUAN EŞİTLİĞİNDE NEYE BAKILIR?

UEFA tarafından 25 Ocak 2023’te onaylanan elemeler formatına göre grup sıralaması belirlenirken öncelikle takımların topladığı puanlara bakılır. İki veya daha fazla takım aynı puana sahipse, öncelikle genel averaj devreye girer. Genel averaj da eşit olduğunda atılan toplam gol sayısı kriter olarak uygulanır.

Eğer bu aşamalarda eşitlik bozulmazsa, takımların birbirleriyle oynadıkları maçlarda kazandıkları puanlar dikkate alınır. Ardından aralarındaki averaj, atılan goller ve deplasman golleri değerlendirilir. Tüm bu kriterler sonrasında dahi eşitlik sürerse, kart cezalarından kaynaklanan puanlar (sarı ve kırmızı kartlar) son belirleyici etken olur.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye, E Grubu’nda kalan üç maçta sahasında Gürcistan ve Bulgaristan’ı konuk edecek, son maçta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Şu anda 6 puanla ikinci sırada bulunan A Milli Takım, kalan maçlarda alacağı puanlarla grup liderliğini elde etmeye çalışacak. İspanya 9 puanla zirvede yer alırken, Gürcistan 3, Bulgaristan ise 0 puanda bulunuyor.

Grup aşamasında birinciler doğrudan Dünya Kupası’na katılacağı için Türkiye’nin hedefi ilk sırayı almak olacak. Eğer Türkiye grubu ikinci sırada tamamlarsa, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre oluşturulacak 16 takımlı play-off aşamasına katılabilecek. Bu aşamada tek maçlı yarı finaller ve final oynanacak, her yoldan bir takım Dünya Kupası’na gidecek.