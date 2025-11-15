Şehit cenazesinde sıra gerginliği: Turhan Çömez AK Partili vekil ile tartıştı

Kategoriler
Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinre İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez ön sıraya geçmek için tartışma çıkardı. Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerin cenazende Çömez ön sıraya katılmak istedi. AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Çömez'e yer olmadığından arka safa geçmesini önerdi. Kısa süreli gerginlik sonrası Çömez ikinci safa katılarak cenaze namazı kıldı.