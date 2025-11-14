Menü Kapat
13°
MHP lideri Bahçeli'den "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon

Tekirdağlı Şehit Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut, taziye ziyaretinde gözyaşlarıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi görme isteğini dile getirdi. Bu yürek yakan talebe Bahçeli’den anında yanıt geldi. MHP lideri şehit babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi ve "Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim" dedi...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
23:46
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
23:56

Tekirdağlı Şehit Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut’un, ziyaretinde Genel Başkanı ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından Bahçeli, şehit babasını telefonla arayarak diledi.

MHP lideri Bahçeli'den "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon

"BENİ DEVLET BAHÇELİ’YE GÖTÜRÜN"

Muratlı ilçesinde şehidin baba ocağında gerçekleşen taziye ziyaretinde, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’e sarılan şehit babası Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

MHP lideri Bahçeli'den "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon

BAHÇELİ, ŞEHİT BABASINI ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit babası Ünal Aykut’u telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli’nin, "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah'a emanet olun" dediği öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli'den "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon

Şehidin babası Ünal Aykut ise konuşmasında, "Vatan sağ olsun. Değil 1 tane 5 tane evladım olsa vatan için feda ederim" ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesine MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de eşlik etti.

