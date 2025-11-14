Özgür Özel’in seçim çıkışına eski CHP’li isimden sert tepki! ‘Önce partiyi temizle’

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu “kurucu örgüt lideri” olarak tanımlandı. İmamoğlu hakkındaki iddianame ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seçim çağrısı hakkında konuşan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, “Sokağa çıkamazlar” ifadelerini kullandı. Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a konuşan Sevigen; ‘Millet yolsuzluk yapanı affetmez’ diyerek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte gündemi sarsacak röportajın detayları:

İSTANBUL’A KAYYIM ATANIR MI?

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı dosyanın içeriğine dikkat çekerek; “Hep söylüyorum, bunun yüzde onu doğru olsa sokağa çıkamazlar” dedi. İBB’ye kayyım atanması konusuna da açıklık getiren Sevigen, “Büyükşehir’e değil, yalnızca bağlı şirketlere kayyım atanabilir. Toplam 700–800 şirket var. Namuslu, düzgün çalışan büyükşehir şirketlerine niye kayyım atansın?” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’İN MESAJI: “ADAY OLURSAN YARIŞIRIM”

Siyaset kulislerinde, Özel’in sözleri “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Özel mi olacak?” sorusunu gündeme taşıdı. Sevigen, bu konuya dair değerlendirmesinde, mesajları büyütmemek gerektiğini vurgulayarak, “Özgür Özel’in ilk yapması gereken partinin adını temize çıkarmaktır. Bunu da yolsuzluğa ve yanlışa bulaşmış bütün kişileri partiden uzaklaştırarak yaparsın. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise önce partisini temizlesin sonra aday olur” dedi.

“MİLLET YOLSUZLUK YAPANI AFFETMEZ”

Sevigen, yolsuzluk iddialarına dair ise şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı: “Ekrem de 100 kişinin içinde 5 bin yıl yesin, sonra CHP tekrar iktidara gelsin… Eğer böyle gelecekse Türkiye’nin çivisi çıkmış demektir. Yetimin hakkını yiyen biri ‘nasılsa iktidara gelirsem yargılanmam’ diye düşünecekse, bu ülkenin geleceği kalmamış demektir. Ama milletin sağduyusuna inanıyorum. Millet yolsuzluk yapanı affetmez.”

“YANLIŞA YANLIŞ, DOĞRUYA DOĞRU DEMEK LAZIM”

Yargıya yönelik eleştirilere de değinen Sevigen, “CHP’li bazı kesimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için ‘soruşturmaya siyasi bakıyor’ eleştirisinde bulunuyor. Bunun siyasi bir tarafı yok. Bu mesele CHP, AK Parti meselesi değil. Akın Gürlek sadece CHP’li isimler ile ilgili operasyonlar yürütmüyor, yolsuzluk ve kanunsuzluk hangi taraftaysa üzerine düşeni yapıyor. Bir yerde yanlış yapıyorsa eleştir; doğru yapıyorsa da öv. Bunu demediğin sürece kimse sana inanmaz” diyerek mesajını netleştirdi.

İKİ GELİŞME, TEK DENGE DEĞİŞİMİ

İmamoğlu’na yönelik ceza talebi ile Özgür Özel’in olası adaylık işareti, Ankara kulislerine göre bir yanda İstanbul’un yönetim geleceği tartışılırken, diğer yanda CHP’nin seçim hesabı yeniden yazılıyor.