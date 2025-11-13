Ekrem İmamoğlu'na bir şok daha! Yeni hesabı da kapatılıyor

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber hesapları üzerinden paylaşımlarına devam ediyordu...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmamoğlu'nun paylaşımlarında dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Soruşturma kapsamında ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden erişime engellenmesi talebinde bulunuldu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından hesapların erişime engellenmesine karar verildi. Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere de yazıldı.