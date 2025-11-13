Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu'na bir şok daha! Yeni hesabı da kapatılıyor

Son dakika haberi: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabına da erişim engeli kararı alındı. engeli getirildi. Söz konusu engelleme kararı Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Ekrem İmamoğlu'na bir şok daha! Yeni hesabı da kapatılıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 17:29

soruşturması kapsamında tutuklanan , X platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber hesapları üzerinden paylaşımlarına devam ediyordu...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmamoğlu'nun paylaşımlarında içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine tarafından "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'na bir şok daha! Yeni hesabı da kapatılıyor

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Soruşturma kapsamında ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden erişime engellenmesi talebinde bulunuldu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından hesapların erişime engellenmesine karar verildi. Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere de yazıldı.

ETİKETLER
#sosyal medya
#ekrem imamoğlu
#dezenformasyon
#yolsuzluk
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Erişim Engelleme
#Gündem
