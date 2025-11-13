Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında medyaya harcanan para ortaya çıktı! Cem Küçük: Örgütle bağlantılı ajanslara gitmiş

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye değindi. TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, medyaya aktarılan paranın bilgisini verdi.

Haber Merkezi
13.11.2025
13.11.2025
Başkanı 'na yönelik başlatılan '' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameden çok çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Yazarı TGRT Haber Kritik programında ‘’Ekrem İmamoğlu suç örgütü’’ çalışma sistemine değindi. Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin bağış adı altında topladığı öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında medyaya harcanan para ortaya çıktı! Cem Küçük: Örgütle bağlantılı ajanslara gitmiş

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, ''4 gizli tanığın verdiği bilgiler içeriden olduklarını ortaya koyuyor. İhale verilen herkesten rüşvet almışlar'' dedi.

MEDYAYA HARCANA PARA

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise “İmamoğlu 'paraları Turan Taşkın Özer'e verin' diyor.” ifadelerini kullandı.

280 milyon TL’nin Fatih Keleş’in özel hesaplarında toplandığını belirten Cem Küçük, “2021-2023 arasında medyaya 620 milyon TL para harcanmış. 410 milyon TL’si örgütle bağlantılı ajanslara gitmiş.” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ortadan kalkacak mı? Şamil Tayyar'dan dikkat çeken ifadeler
