Ekrem İmamoğlu soruşturmasında medyaya harcanan para ortaya çıktı! Cem Küçük: Örgütle bağlantılı ajanslara gitmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameden çok çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük TGRT Haber Medya Kritik programında ‘’Ekrem İmamoğlu suç örgütü’’ çalışma sistemine değindi. Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin bağış adı altında rüşvet topladığı öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, ''4 gizli tanığın verdiği bilgiler içeriden olduklarını ortaya koyuyor. İhale verilen herkesten rüşvet almışlar'' dedi.

MEDYAYA HARCANA PARA

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise “İmamoğlu 'paraları Turan Taşkın Özer'e verin' diyor.” ifadelerini kullandı.

280 milyon TL’nin Fatih Keleş’in özel hesaplarında toplandığını belirten Cem Küçük, “2021-2023 arasında medyaya 620 milyon TL para harcanmış. 410 milyon TL’si örgütle bağlantılı ajanslara gitmiş.” dedi.