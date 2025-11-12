Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ortadan kalkacak mı? Şamil Tayyar'dan dikkat çeken ifadeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameden ipuçları ortaya çıktı. İddianamede örgütün en büyük gelir kaynağının hafriyat döküm alanlarından sağlandığı belirlenmişti.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZA

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istendi. CHP’yi ele geçireceği iddia edilen İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı durumu merak ediliyor.

İMAMOĞLU ADAY OLABİLİR Mİ?

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında sürece ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şamil Tayyar, "Ekrem İmamoğlu'nun bu dosyadan alacağı ceza Cumhurbaşkanlığı adaylığını ortadan kaldırmaz. İstinaf süreci vs çok zaman alacak." dedi.

Şamil Tayyar, ''Bu iddianamenin çok ağır sonuçlar üretebilecek vahim iddialarla dolu olduğunu düşünüyorum! Cezanın kesinleşmesi 3 yıl alacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar kesinleşmiş mahkumiyet kararının yetişeceğini zannetmiyorum.’’ dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1988702144166523248