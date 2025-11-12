Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ekrem İmamoğlu iddianamesinde 'suç geliri' detayı! En büyük para kaynağı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında hafriyat detayı dikkat çekti. İddianamede örgütün en büyük gelir kaynağının hafriyat döküm alanlarından sağlandığı ortaya çıktı. Sadece Cebeci Maden bölgesinde yürütülen kaçak döküm faaliyetlerinden 30 milyara yakın para trafiği gerçekleştiği öğrenildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 17:31

İstanbul Büyükşehir Belediye'ne ve Başkanlığından uzaklaştırılan 'na yönelik başlatılan operasyonunda detaylar belli olmaya başladı. Tamamlanan iddianamede örgütün en büyük gelir kaynağının hafriyat döküm alanlarından sağlandığı bildirildi. İmamoğlu'nun Fatih Keleş ve şüpheli Murat Gülibrahimoğlu aracılığıyla kamu kaynaklarının kişisel ve siyasi menfaatler doğrultusunda kullanıldığı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu iddianamesinde 'suç geliri' detayı! En büyük para kaynağı ortaya çıktı

ÖRGÜTÜN EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI: HAFRİYAT DÖKÜM ALANLARI

Hazırlanan iddianamede örgütün en büyük gelir kaynağının ‘hafriyat döküm alanları’ olduğu belirtilirken, 2021 ile 2025 yılları arasında gerçekleşen kaçak döküm eylemine yer verildi. İddianamede, hafriyat döküm alanlarının yasal mevzuatın dışına çıkarılarak örgütlü bir yapı ile sistematik biçimde kontrol altına alındığı, yapılanmanın başında ise kamu gücünü kullanma yetkisine sahip olan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu, içinde yer alan bazı belediye bürokratları, iştirak yöneticileri ve örgüt yöneticileri şüpheli Fatih Keleş ve şüpheli Murat Gülibrahimoğlu aracılığıyla kamu kaynaklarının kişisel ve siyasi menfaatler doğrultusunda kullanıldığı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu iddianamesinde 'suç geliri' detayı! En büyük para kaynağı ortaya çıktı

İZİN VE DENETİM SÜREÇLERİ DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ

İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan döküm ve maden sahalarının işletilmesinin görünürde İBB iştiraki olan İSTAÇ ve İSFALT üzerinden yürütüldüğünün ancak bu alanların fiilen örgüt yöneticisi olan şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ve onun kontrolündeki şirketler tarafından idare edildiğinin belirtildiği iddianamede, Güney Cebeci, Göktürk, Kemerburgaz ve Başakşehir bölgelerinde yapılan döküm faaliyetlerinin mevzuatta öngörülen izin ve denetim süreçleri devre dışı bırakılarak gerçekleştirildiği, bu işlemlerden elde edilen yüksek miktardaki gelirlerin ise İBB hesapları yerine örgüt içerisinde oluşturulan ‘SİSTEM’ isimli yapıya aktarıldığı ifade edildi.

SADECE SUÇ GELİRİ DEĞİL, KAMU OTORİTESİNİ MANİPÜLE

Sadece Cebeci Maden bölgesinde yürütülen kaçak döküm faaliyetlerinden yaklaşık 30 milyar liradan fazla suç geliri elde edildiği aktarıldı
İddianamede, sadece Cebeci Maden bölgesinde yürütülen kaçak döküm faaliyetlerinden yaklaşık 30 milyar liradan fazla suç geliri elde edildiği, şüpheli Gülibrahimoğlu’nun hesaplarına 4 milyardan fazla kaynağı belli olmayan ve örgütün farkı suç eylemleri ile temin ettiği suç geliri girdiğinin tespit edildiği, ayrıca örgütün yalnızca ekonomik çıkar amacıyla değil, aynı zamanda kamu otoritesini manipüle etmek, belediye içinde alternatif bir karar mekanizması oluşturmak ve soruşturma süreçlerini engellemek amacıyla hareket ettiği de ifade edildi. Ayrıca, Beylikdüzü’nde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne 2019 yılında örgüt üyeleri iddiasıyla şüpheli Hakan Karanis ve şüpheli Hüseyin Köksal aracılığıyla dahil olduğu anlaşılan şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun müflis bir kişi iken bürokrasi ve siyasetteki kişisel bağlantılarını kullanarak örgüt içeresinde aktifleştiği, İmamoğlu’na yakınlaşmak ve örgüt içerisindeki pozisyonun geliştirmek amacıyla Hakan Karanis’e maddi menfaat temin ettiği, yine şüphelinin birçok kamu kurumunda iyi ilişkilerinin olduğu izlenimini vererek örgüt içerisinde faaliyetlerine başladığı aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araçların arasından hızla gitti, kaza kaçınılmaz oldu! O anlar kamerada
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu operasyonu! Yönetimini partiden uzaklaştırmak için fon sağlamış
Ekrem İmamoğlu iddianamesinden şifreler! 'İhalelerdeki usulsüzlükler' ortaya çıktı
ETİKETLER
#ibb
#ekrem imamoğlu
#yolsuzluk
#örgüt
#Hafriyat Döküm
#Kamu Kaynakları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.