Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu operasyonu! Yönetimini partiden uzaklaştırmak için fon sağlamış

Ekrem İmamoğlu hakkında 'kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı' iddiasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti. İmamoğlu'nun CHP'nin fiili başkanı gibi davranarak Kılıçdaroğlu yönetimini partiden uzaklaştırmaya çalıştığı öğrenildi. İmamoğlu'nun bu çerçevede çeşitli gazetecilere fon sağlayarak PR yaptırdığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan hakkında iddiasıyla hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İddianamede İmamoğlu'nun belediye başkanı seçildikten sonra parti lideri gibi davranarak yönetimini devre dışı bırakmaya çalıştığı öğrenildi. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çeşitli gazetecilere fon sağlayarak PR yaptırdığı belirtildi.

GAZETECİLERE FON SAĞLANMIŞ

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü, bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak PR yaptırdığı, örgütün ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Murat Ongun'un organize ettiği ve Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Yavuz Oğhan ve Ruşen Çakır gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanallarının suç örgütü tarafından fonlandığı aktarıldı.

PARTİNİN LİDERİ GİBİ DAVRANMAYA BAŞLAMIŞ

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri'nde ‘Cumhurbaşkanı Adayı' olarak gösterilmeyen şüpheli İmamoğlu'nun, 'nin o dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi gizli çalışmalarını hızlandırarak Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li yöneticileri çeşitli vaatlerle yanına çektiğinin aktarıldığı iddianamade, İmamoğlu'nun bu konuda gizli toplantılar da yaptığı, internet üzerinde yapılan toplantılardan birinin kamuoyuna da yansıdığı, bu görüntülerde parti siyasetinde kendisinden daha üst konumumda bulunan kişilere emir ve talimatlar verdiği ve CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandığı kaydedildi.

YOLSUZLUKLARLA BÜYÜK MADDİ GÜCE ULAŞMIŞ

İmamoğlu'nun o dönem delegeler ve ilçe belediye başkanları üzerinde mutlak hakimiyeti bulunmadığı için Akpolat ile birkaç belediye başkanıyla ittifak yapmak durumunda kaldığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli İmamoğlu'nun 8 Ekim 2023'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti içi siyasette Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ittifak yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği Cemal Canpolat'a karşı Akpolat'ı aday gösterdiği yakın arkadaşı Özgür Çelik'i desteklediği belirtildi. İmamoğlu'nun o dönem delegeler ve ilçe belediye başkanları üzerinde mutlak hakimiyeti bulunmadığı için Akpolat ve onunla birlikte hareket eden birkaç belediye başkanı ile ittifak yapmak durumunda kaldığının ifade edildiği iddianamede, İstanbul'un en ‘zengin' ilçelerinden Beşiktaş'ın belediye başkanlığını yapan Rıza Akpolat'ın yolsuzluklarla büyük maddi güce ulaştığı, il başkanlığı seçimde oy kullanacak delegelere maddi menfaat sağladığı ve bu konuda vaatlerde bulunarak oy tercihlerini Özgür Çelik'ten yana kullanmalarını sağladığı ifade edildi.

5 BELEDİYE DİKKAT ÇEKTİ

İddianamede ayrıca, 38. İstanbul İl Kongresi'nde ‘delegeleri satın alarak' desteklediği il başkanının seçilmesini sağlayan İmamoğlu'nun 2023'de yapılan CHP 38. Olağan Kongresi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olarak Özgür Özel'i belirlediği, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde yaşanan sürecin benzerinin genel kurultayda da yaşandığı, ‘delegelerin satın alınarak' Özgür Özel lehine oy kullanmalarının sağlandığı ve CHP'de yaşanan genel başkan değişikliğinden sonra partinin kontrolünün tamamen İmamoğlu'na geçtiği aktarıldı. Ayrıca, 2024 Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerinde İstanbul ilçelerinde ve Türkiye genelinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının birçoğunun İmamoğlu tarafından belirlendiği Eyüpsultan, Bakırköy, Üsküdar, Beylikdüzü, Kadıköy gibi ilçelerde İmamoğlu'nun kendisine bağlı kişileri aday gösterdiği, bazı ilçe belediye başkanlarını ise kendisine tabi kıldığı, öte yandan Avcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa gibi belediye başkan adaylarının ise İstanbul il başkanlığı seçimleri ile olağan kurultaydaki rolünden dolayı Rıza Akpolat tarafından belirlendiği kaydedildi.

