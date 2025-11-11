Ekrem İmamoğlu iddianamesinden şifreler! 'İhalelerdeki usulsüzlükler' ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında istenen ceza belli oldu. İmamoğlu için 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

308 MİLYON 95 BİN LİRALIK KAMU ZARARININ ANLATILDIĞI 87 EYLEM

İddianamede, 308 milyon 95 bin liralık kamu zararının anlatıldığı 87 eyleme yer verildi. İddianamede, İBB tarafından 229 kalemden oluşan "2024 Yılı İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile Tanıtım-Duyuru Çalışmaları ve Baskı Materyallerin Temini Hizmet Alım İşi" kapsamında bir ihale yapıldığı, yapılan açık ihale kapsamında EKAP üzerinden 6 firmanın doküman indirmesine rağmen ihaleye tek geçerli teklifin Kültür A.Ş tarafından verildiği belirtildi. 15 Ocak 2024 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan Kültür A.Ş ile idare arasında sözleşme tanzim edildiği aktarıldı. Temini gerçekleştirilecek hizmetlerin farklı nitelikteki hizmetlerden oluştuğu, tek bir hizmet alım ihalesiyle farklı nitelikteki hizmetlerin alınması için ihaleye çıkıldığının belirtildiği iddianamede, farklı mahiyetteki hizmet ihalelerinin tek bir ihaleye konu edilmesinin yapılan ihalede rekabet şartlarını olumsuz yönde etkilediği, nitekim ihaleye tek bir geçerli teklifin verildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 229 Kalemden oluşan "2024 Yılı İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile Tanıtım-Duyuru Çalışmaları ve Baskı Materyallerin Temini Hizmet Alım İşi" kapsamında açık ihaleye çıkıldığı, suça konu ihale şartnamesine ihalenin tamamına yönelik teklif verileceği yönünde bir hüküm eklenerek ihalenin kısmi teklife kapalı tutulduğu, aralarında doğal bir bağlantı olmayan, türü ve nitelikleri farklı muhtelif mal ve hizmet işlerinin birleştirilerek aynı ihaleye konu edildiği, mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin de yüksek tutularak ihaleye katılacak istekli sayısının ciddi oranda azaldığı ve ihale kapsamında rekabet şartlarının sağlanmasının imkan dahilinde olmadığı, doküman indirenlerin sayısının 6 olduğu halde sadece Kültür A.Ş.’nin teklif verdiği ve ihaleyi kazandığı, nitekim Kültür A.Ş. tarafından verilen teklif dışında başka teklif bulunmadığı ve ihalenin belediye şirketi uhdesinde kaldığı, sırf bu hususun bile ihaleye katılımın kasıtlı olarak sınırlandırıldığını açıkça ispatlar nitelikte olduğu kaydedildi.

MURAT ONGUN’UN ÖRGÜT ÜZERİNDEKİ GÜCÜ

İddianamede, şüpheli İmamoğlu’nun talimatı üzerine suç örgütünün yöneticisi konumunda bulunan Murat Ongun'un örgüt üyeleri üzerindeki hiyerarşik gücünü kullanarak ihale yapılmadan önce ihaleyi alacak firmaları belirlemesi, bu hususta örgüte maddi menfaat sağlamaktan imtina edecek başkaca firmaların ihaleye katılarak kazanmaları noktasındaki riski azaltmak adına ihalenin idari şartnamesine rekabeti önleyici nitelikte ve pratikte hiçbir faydası olmayan hükümler eklemesi suretiyle ihaleye fesat karıştırılarak ihalenin kasıtlı olarak Kültür A.Ş isimli İBB iştirak şirketi üzerinde kalmasını sağladıkları kaydedildi. Örgütün Kültür ve Medya A.Ş. nezdinde yapılan alt ihaleleri bir gelir kapısı olarak görmesinden kaynaklı olarak Etkinlik ve Organizasyon kapsamında yapılan alt ihalelerin örgüte müzahir firmalar üzerinde kalmasını sağlamak için tamamen kurgusal bir ihale sistemi işletilmiş olup, bu husus dosya kapsamına yansıyan birçok şahsın beyanı ile açıklığa kavuştuğunun aktarıldığı iddianamede, dosya kapsamında incelenen eylemlerin tümünde ana ihalelerde benzer bir kurgunun işletildiği ifade edildi.

"SİSTEM" İSİMLİ YAPIYA AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ana ihalenin ve ona bağlı olarak yapılan alt kiralama ihalelerinin, şüpheli Ekrem İmamoğlu liderliğinden kurulan suç örgütünün plan ve organizasyonu dâhilinde yapıldığı kaydedildi. İhalelerin aslında hileli bir şekilde organize edilerek, örgütün maddi açıdan desteklenmesi için kullanılan bir araç olduğu ve buradan elde edilen gelirlerin örgüt içerisinde oluşturulan "SİSTEM" isimli yapıya tekrardan aktarılarak örgütün maddi açıdan desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

İddianamede öncelikle ana ihalenin şartnamesinin Kültür A.Ş’yi tanımlar şekilde çıkarıldığı ve akabinde ihaleyi kazanan Kültür A.ş’nin, ana ihale kapsamında yapılması gereken işlerin yapımı için bu hususu alt ihalelere konu ettiği ve işlerin önemli bir kısmını Creative Media, Medyagold Ajans, Syk Roll Organizasyon, Adgreat Digital Medya ve Antre Tasarım isimli, fiili işleticilerinin İmamoğlu suç örgütü üyeleri olan firmalar üzerinde kalmasını sağladıkları kaydedildi.