Numan Kurtulmuş’tan İYİ Partili Erhan Usta’ya 3 kuruşluk tazminat davası

İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik skandal sözleri oldukça tepki çekmişti... Usta'nın bu ifadelerinin TBMM Başkanı Kurtulmuş’un avukatları Usta'ya 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

"AÇIKÇA MANEVİ HAKLARINI ZEDELENMİŞTİR"

Usta’nın ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan, küçük düşürücü, karalamaya yönelik açıklamalarda bulunduğu belirtilen dilekçede, "Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir" ifadeleri kullanıldı.

3 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI

Kurtulmuş’un uzun yıllardır kamuya hizmet eden, toplum nezdinde saygınlığı olan bir siyasetçi olduğu belirtilen dilekçede; Usta’nın kullandığı ifadelerin Kurtulmuş’un toplum içindeki itibarını zedelediği, TBMM Başkanı Kurtulmuş nezdinde de derin üzüntüye ve manevi zarara neden olduğu kaydedildi. Dava dilekçesinde 3 kuruşluk manevi tazminatın İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta’dan tahsili talep edildi.