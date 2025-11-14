Kategoriler
TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ SONSUZLUĞA UĞURLUYOR
Gürcistan'da C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 kahraman askerimiz şehit düştü. Yaşanan elim kazanın ardından 20 askerimizin naaşı "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Şehit olan 20 askerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandıktan sonra törenin yapılacağı Mürted Hava Üssü'ne götürüldü. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin de katılması bekleniyor. Şehitlerimiz naaşı burada yapılacak törenin ardından sonsuzluğa uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek. 19 şehidimiz bugün memleketlerinde yapılacak törenlerle toprağa verilecek, yalnızca Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.
MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE ASKERİ TÖREN GERÇEKLEŞİYOR
20 şehidimiz için Mürted Hava Üssü'nde askeri tören gerçekleştiriliyor. Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'nda düzenlenen askeri törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ve TSK komutası katılıyor. Burada yapılacak törenin ardından şehitlerimiz memleketlerine uğurlanacak.
ADLİ TIP'TAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşte Gürcistan’da C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı. Şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
ASKERLERİN NAAŞI ADLİ TIP KURUMU'NDA
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Adli Tıp Kurumuna getirildi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı.
20 ŞEHİDİN NAAŞI ANKARA'YA GETİRİLDİ
20 şehidin naaşını taşıyan uçak Türkiye'ye ulaştı. Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Koca Yusuf A400M uçağı Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.