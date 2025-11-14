Gürcistan'da C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 kahraman askerimiz şehit düştü. Yaşanan elim kazanın ardından 20 askerimizin naaşı "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Şehit olan 20 askerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandıktan sonra törenin yapılacağı Mürted Hava Üssü'ne götürüldü. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin de katılması bekleniyor. Şehitlerimiz naaşı burada yapılacak törenin ardından sonsuzluğa uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek. 19 şehidimiz bugün memleketlerinde yapılacak törenlerle toprağa verilecek, yalnızca Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.