13°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Paris'te panik anları! Bıçaklı saldırgan vuruldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Garı’nda elindeki bıçakla eşine çocuklarına tehditler savuran saldırgan, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın aile içi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenilirken, polislerin müdahalesi sırasında seken kurşun tren garındaki bir yolcuyu yaraladı.

Paris'te panik anları! Bıçaklı saldırgan vuruldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
00:59
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
00:59

Fransa'nın başkenti 'te, korkusunu yeniden hatırlatan bir olay yaşandı. Cuma günü öğleden sonra Rennes şehrinden gelen bir trenin Paris Montparnasse Garı'na varışı sırasında, trenden inen 44 yaşındaki bir adam elindeki bıçakla çevresindekileri tehdit etmeye başladı. Yolcular arasında panik yaşanırken, olay yerinde devriyede olan ekipleri hızla müdahale etti. Olay yerinde önlemi alan polis ekipleri, şahsa defalarca uyarıda bulunmalarına rağmen saldırgan bıçağı boğazına dayayarak kendine zarar verdi. Polislere doğru ilerlemeyi sürdürmesi üzerine demiryolu güvenlik biriminde görevli bir polis memuru ateş açtı. Kurşunun bacağına isabet ettiği saldırgan etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, Paris Savcılığı yaralının durumunun ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Olay sırasında seken bir kurşunun bir yolcunun ayağına isabet ettiği, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırganın geçtiğimiz eylül ayında Créteil Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "eşe karşı şiddet" ve "ölüm tehdidi" suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezanın iki yıl denetimli serbestlik şartıyla ertelendiği belirtildi. Şahsın, yasağa rağmen Rennes’ten Paris’e gelerek eşine ve çocuklarına zarar vermeyi planladığı ifade edildi.

Olayla ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adli soruşturma yürütülürken, polis memurunun silah kullanma şartıyla Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) tarafından inceleniyor. Savcılık, olayda terör bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Olaydan sonra Paris Montparnasse Garı kısa süreliğine tahliye edilirken, seferlerinde geçici aksamalar yaşandı. Akşam saatlerinde ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Öte yandan, 13 Kasım 2015’te meydana gelen Paris terör saldırılarının 10. yıl dönümü anma haftasında yaşanan bu olay, şehirdeki güvenlik endişelerini artırdı ve yolcular arasında paniğe neden oldu.

