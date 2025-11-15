İsveç'te çift katlı otobüs durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

İsveç’in başkenti Stockholm’de yerel saat ile 15.30 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. İki katlı bir yolcu otobüsü, durakta bekleyen yolcuların arasına daldı.

Östermalm semtindeki Valhallavgen Sokağı’nda Kraliyet Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi yakınlarında gerçekleşen kazanın ardından acil durum ekipleri hızla olay yerine geldi. İsveç polisi kazada ölü ve yaralananların olduğunu bildirdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Otobüs şoförü gözaltına alınırken, yapılan açıklamada olayla ilgili "kasten öldürme" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis, ölenlerin cinsiyeti ve yaşları hakkında şimdilik detay verilmeyeceğini duyurdu.

Stockholm Kurtarma Hizmetleri’nden bir sözcü, olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığını açıkladı. Olay yeri polis tarafından trafiğe kapatılarak güvenlik kordonuna alındı. Görgü tanıkları, otobüsün durağın önündeki direğe çarptığını açıkladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis daha sonra ulusal medyaya yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, yaralıların bulunduğunu da belirtti.

İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Stockholm’de bir otobüs durağında hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğuna dair trajik haberi almış durumdayım. Belki de ailelerine, arkadaşlarına ya da evlerinde sakin bir akşama doğru yola çıkan insanlardı. Henüz olayın nedenini bilmiyoruz. Düşüncelerim, her şeyden önce olaydan etkilenenler ve aileleri ile birlikte" dedi.