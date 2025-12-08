Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Van'da korku dolu anlar! Otel alevlere teslim oldu

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sanat Sokağı üzerinde yer alan önemli bir otelin restoran bölümü, akşam saatlerinde çıkan yangınla sarsıldı. Ocakbaşı kısmında başladığı belirlenen alevler kısa sürede yayılarak işletmeye büyük zarar verirken, çok sayıda itfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 22:21

Van ilinin merkezi ilçelerinden 'nda, akşam saatlerinde büyük bir paniği yaşandı. İlçenin işlek noktalarından olan Sanat Sokağı'nda bulunan Tamara Oteli bünyesindeki , henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlere teslim oldu.

Van'da korku dolu anlar! Otel alevlere teslim oldu

OCAKBAŞI BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, işletmenin ocakbaşı kısmında başlayan yangın, kısa bir sürede büyüyerek restoranın tamamını kapladı. Alevlerin gökyüzüne doğru yükselmesi çevrede büyük bir korku yaratırken, bölgedeki vatandaşlar bu anları an be an cep telefonları ile kaydetti.

Van'da korku dolu anlar! Otel alevlere teslim oldu

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine, olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, profesyonelce ve hızlı bir şekilde müdahale ederek yayılan alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yoğun çabalar sonucunda yangın söndürülmüş olsa da, restoran bölümünde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yaşanan bu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

