Van'da korku dolu anlar! Otel alevlere teslim oldu

Van ilinin merkezi ilçelerinden İpekyolu'nda, akşam saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı. İlçenin işlek noktalarından olan Sanat Sokağı'nda bulunan Tamara Oteli bünyesindeki restoran, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlere teslim oldu.

OCAKBAŞI BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, işletmenin ocakbaşı kısmında başlayan yangın, kısa bir sürede büyüyerek restoranın tamamını kapladı. Alevlerin gökyüzüne doğru yükselmesi çevrede büyük bir korku yaratırken, bölgedeki vatandaşlar bu anları an be an cep telefonları ile kaydetti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine, olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, profesyonelce ve hızlı bir şekilde müdahale ederek yayılan alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yoğun çabalar sonucunda yangın söndürülmüş olsa da, restoran bölümünde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yaşanan bu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.