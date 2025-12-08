Beşiktaş Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş evinde aradığını bulamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile evinde 2-2 eşit kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Konuk takımın golleri ise 7. ve 66. dakikada Mohamed Bayo tarafından atıldı.

Beşiktaş'ta 23. dakikada Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarının başlangıcında ise sakatlık yaşayan Jota Silva'nın yerine Tammy Abraham oyuna dahil oldu.

Bu maçla birlikte Beşiktaş 25 puana yükseldi ve 5. sırada konumlandı. Gaziantep FK ise 23 puana ulaştı ve 7. basamakta bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise kendi sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.